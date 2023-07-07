Сбер выдал первый в Самарской области кредит по программе "Промышленная ипотека"

Самарское отделение Сбербанка выдало первый кредит в рамках государственной программы "Промышленная ипотека". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитная линия на сумму около 40 млн руб. для приобретения объектов промышленной недвижимости открыта для компании ООО "Магистр", которая входит в структуру группы компаний "Новый Дон".

"Сбер активно принимает участие в программах господдержки для бизнеса. Корпоративные клиенты банка в Самарской области чаще всего обращаются за господдержкой в сферах сельского хозяйства, химической и пищевой промышленности, строительстве, машиностроении и торговли. Госпрограмма "Промышленная ипотека" — новый вид поддержки для предприятий, благодаря которой бизнес получает возможность создать или увеличить производственные мощности", — рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Основной вид деятельности ООО "Магистр" — производство товарного бетона. Компания входит в структуру ГК "Новый Дон", которая уже более 20 лет является застройщиком жилых домов Самарской области. За это время возведено и сдано в эксплуатацию более 1,5 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. В настоящее время ГК "Новый Дон" помимо строительства является исполнителем нескольких национальных проектов, поставщиком в сфере товаров, работ, а также услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

"Благодаря выданным кредитным средствам по программе "Промышленная ипотека" мы можем расширить производственные мощности и использовать собственный потенциал для реализации масштабных строительных проектов, — рассказал генеральный директор ГК "Новый Дон" Анатолий Давидюк. — Со Сбербанком ГК "Новый Дон" связывают долгие партнерские отношения. Начиная с 2006 года, Сбер оказывает нашему холдингу всестороннюю поддержку. Результат этого — успешная реализация комплексных жилых проектов, среди которых ЖК "Самара-Сити", ЖК "Рекорд", ЖК "Сокол".

Государственная программа "Промышленная ипотека" предполагает выдачу кредитов сроком до 7 лет в объеме до 500 млн руб., предназначенных на покупку производственных площадей.