Самарские военнослужащие в зоне СВО встретились с губернатором Дмитрием Азаровым

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь встретился с защитниками Родины в зоне проведения специальной военной операции - недалеко от линии боевого соприкосновения. Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.

Дмитрий Азаров побывал в 43 полку, где военную службу несут бойцы из Самарской области. Он передал в воинское подразделение дополнительные машины, запасные части и другие специальные средства.

Руководитель области поинтересовался, регулярно ли приходит доставка гуманитарных грузов от региона и посылок из дома.

"Все посылки, особенно личные, доставляются и передаются бойцам. Этот процесс у нас налажен", - отметил представитель командования.

Во время встречи с военнослужащими глава региона спросил, налажен ли прямой контакт представителей местных администраций, социальных служб с их родственниками. "Своим коллегам я ставлю задачу, чтобы всегда был прямой контакт. Вопросы, которые ваши семьи поднимают, стараемся решать, - отметил Дмитрий Азаров. - Другое дело, что иногда родственники скромничают. Регулярно встречаюсь с семьями военнослужащих, и жены, и матери во время разговора всегда говорят только о своих защитниках, о том, что им необходимо здесь, на передовой".

"Некоторые ребята очень хотели встретиться с вами, но не смогли. Поэтому просили передать вам слова благодарности за содействие в оказании помощи близким родственникам", - обратились к руководителю области бойцы.

Также военнослужащие обсудили с главой региона вопрос отпусков. Дмитрий Азаров отметил необходимость предоставления парням возможности побывать дома с родными и близкими положенные две недели: "Важно, чтобы ротация была и носила плановый характер. Дай Бог, чтобы и обстановка позволяла".

Дмитрий Азаров выслушал все просьбы и предложения (в том числе личного характера) по вопросам предоставления образовательных, медицинских и бытовых услуг, взял на заметку для дальнейшей проработки.

Бойцы поблагодарили губернатора за помощь в решении их вопросов, а также за поддержку семей: "Спасибо вам за принятые меры, мы их почувствовали на себе. Поддержка и ваша, и общественных организаций региона ощущается. Спасибо всем, кто не оставляет нас. Мы чувствуем плечо наших земляков. Когда за спиной крепкий тыл, решены все вопросы, то и думаешь только о выполнении боевых задач. Это основа того, что мы живы и успешно выполняем все те задачи, которые командование перед нами ставит".

"Понятно, что жизнь идет и всякое может происходить. Где-то помощь нужна, обращайтесь. Всех своих коллег настраиваю на то, что ничего важнее решения ваших вопросов нет, их должны в первую очередь отрабатывать", - подчеркнул Дмитрий Азаров во время беседы с бойцами.

В завершение встречи губернатор поблагодарил бойцов за службу и вручил региональные награды "За служение людям". "Командир полка подал документы на региональные награды. Уверен, что будут и государственные награды, и такое уважение Родины заслужите. А то, что на Самарской земле к вам есть уважение и благодарность, - я вам стопроцентно говорю", - сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что мирное небо над Самарской областью обеспечивают защитники Отечества. "И мы ни на минуту об этом не забываем. С кем бы и где ни встречался, в том числе по рабочим вопросам, - всегда говорю, что наши защитники-герои здесь, на рубежах нашей Родины, защищают и Самарскую землю. За это я вас сердечно благодарю, - обратился глава региона к военнослужащим. - В Самарской области о вас не забывают ни на минуту".

Военнослужащий подразделения Александр отметил, что на фронте очень рады приходу добровольцев. "Мы находимся на передовой бессменно с февраля этого года. Конечно, люди устали, и мы будем рады, если придут добровольцы нам на смену. Значит, мы быстрее закончим специальную военную операцию и быстрее вернемся домой. Родина нуждается в том, чтобы настоящие мужчины встали на ее защиту", - сказал военнослужащий.

"Это сегодня главное, - отметил руководитель области. - Вообще, о чем говорят бойцы? Да, понятно, хотелось бы всегда что-то большее и с точки зрения специальных технических средств, и амуниции. Но главное, о чем они говорят и в чем нуждаются, так это в том, чтобы встали рядом, плечом к плечу их земляки, их товарищи, для того чтобы как можно быстрее пришел День Победы".

Глава региона встретился с бойцом - старшим сыном многодетной семьи Будько из села Большая Глушица. Недавно при поддержке губернатора родители защитника смогли улучшить жилищные условия и купить новый дом. Дмитрий Азаров буквально несколько недель назад во время рабочей поездки в муниципалитет побывал в гостях, чтобы посмотреть, как устроилась семья в новом жилье.

"Хочу передать привет своим родным и близким. Я вас люблю. Как приеду в отпуск, увидимся", - передал весточку домой защитник Родины. Дмитрий Азаров поинтересовался тем, как часто он связывается со своими братьями и сестрами, удается ли поговорить.

"Да, когда есть возможность, мы обязательно созваниваемся, - рассказал боец и поблагодарил губернатора за решение жилищного вопроса. - Спасибо, что вы как настоящий губернатор держите слово". "Мы рядом и всегда готовы помочь", - отозвался Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что он регулярно ездит к бойцам в зону проведения специальной военной операции, потому что лично для него важно знать положение дел непосредственно с линии фронта: "Там ребята, как правило, говорят чуть больше, чуть откровеннее. Считаю для себя это очень важным - попытаться помочь тем, кто сейчас на находится передовой. Мы там, где бойцы. Поэтому, сколько бы это ни занимало времени, усилий бы ни стоило - они оправданны. Потому что это вселяет в них уверенность в том, что о них ни на один день на родной Самарской земле не забывают, что мы все готовы плечо подставить, помочь и военнослужащим, и их семьям. Самарская область изо всех сил приближает День Победы, помогает нашим бойцам, где бы они ни были. Когда военнослужащие говорят, что у них боевой настрой - понимаешь, что наш народ непобедим", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также Дмитрий Азаров встретился с бойцами 15-го казачьего добровольческого отряда "Ермак", который перешел в ведение 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. "У нас все отлично. Вы нам помогаете. Все наши бойцы - земляки, самарские. Когда был проведен телемост, для нас это было очень значимо, родственники успокоились. Они прекрасно понимают, что все под защитой - мы здесь, а родственники там. Если что, всегда можно обратиться к вам, и все вопросы будут решены. Когда тыл закрыт, боец может спокойно заниматься своей боевой работой", - отметил военнослужащий с позывным "Байкер".

"Это важно, чтобы и вы о своих родных и близких не беспокоились, а на главном направлении концентрировали свои усилия. Я объясняю своим коллегам, что если ребята чувствуют, что у них спина прикрыта, значит они свою работу сделают как надо. Важно, чтобы вы знали, что на Самарской земле ни на минуту не забывают тех, благодаря кому живут и могут растить детей и хлеб", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона проверил бытовые условия бойцов, окопные сооружения и позиции стрелков. Там же губернатор провел личный прием. Один из защитников обратился с просьбой реализовать его проект по благоустройству детской площадки в одном из самарских дворов, который он не успел довести до конца, потому что пошел защищать Родину. Дмитрий Азаров инициативу поддержал и подчеркнул, что вопрос будет рассмотрен. Тем более, что в регионе есть множество программ поддержки гражданских инициатив, в том числе "СОдействие".

Бойцы рассказали о борьбе с дронами противника: "Во время предыдущей поездки вы нам передали очень хорошие противодронные пушки, которые себя очень хорошо зарекомендовали. С их помощью глушим и сажаем дроны".

Казаки заверили Дмитрия Азарова, что всегда готовы встать на защиту Отечества и родной Самарской земли: "Мы все держимся вместе. Все поставленные задачи выполняем, не сомневайтесь".

"В вас точно никаких сомнений нет. Приятно слышать от командования все время высокие оценки ваших боевых действий, воинского духа. И вам за это отдельное спасибо", - сказал в ответ Дмитрий Азаров.

Защитники попросили губернатора передать ответы бойцов на письма воспитанников детских садов и учеников школ, которые регулярно пишут письма и направляют в зону проведения специальной военной операции свои рисунки, чтобы поддержать и воодушевить своих земляков.

Дмитрий Азаров отметил, что подобные встречи с бойцами придают сил. "Я горжусь парнями, которых вижу тут, которые несут службу, честь нашей Самарской земли поддерживают. Есть желание делать для них еще больше, для их родных и близких, потому что понимаю, что они делают для нас, в зоне специальной военной операции это становится понятнее. Их уверенность, мужество, героизм вдохновляют на добрые и важные дела. Уверен, так происходит с каждым, кто сюда приезжает. И каждый человек, который встречается с бойцами, проникается колоссальной ответственностью, которая лежит на нас, чтобы обеспечить надежный тыл и все необходимое для фронта. Вернувшись домой, в Самару, с новым приливом сил мы за это возьмемся и сделаем все, что зависит от нас, для того чтобы враг был разбит и победа была за нами", - подчеркнул губернатор после встречи.