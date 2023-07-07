Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения

Утилизационный сбор в отношении юридических и физических лиц, целенаправленно ввозящих в РФ автомобили из-за рубежа для перепродажи, будет повышен с 1 августа.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ранее с инициативой о повышении утильсбора выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года. Мы также согласились с предложением Совета Федерации: индексация утильсбора утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи", - сказал Денис Мантуров.

"Повышение утильсбора позволит защитить российский рынок автомобилестроения, привлечет дополнительные средства на развитие всей отрасли. Это важный шаг по поддержке АВТОВАЗа, а значит, и трудового коллектива завода, самого крупного в Самарской области, других отечественных автопроизводителей, производителей автокомпонентов. Это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету нашей страны", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Инициатива о повышении утилизационного сбора разрабатывалась губернатором Самарской области совместно с АвтоВАЗом с начала этого года. Глава региона, в частности, в апреле представлял эту инициативу при подготовке заседания Президиума Госсовета по промышленности. В ходе Госсовета участники заседания поддержали предложение о целесообразности повышения утильсбора.

Также Дмитрий Азаров докладывал об этой инициативе председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко. В результате проведенной комплексной работы инициативу удалось защитить на всех уровнях. Постановление Правительства РФ, регулирующее повышение утильсбора сбора, будет опубликовано позднее.

Напомним, за последний год это уже третья инициатива Дмитрия Азарова по поддержке российского автопрома, которая получила одобрение высшего руководства страны. Ранее была поддержана инициатива Главы региона о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства. Сейчас Правительство РФ прорабатывает вопрос замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки. Ранее с такой инициативой выступал Дмитрий Азаров, он же занимался ее проработкой вместе с Советом Федерации и АвтоВАЗом.

Отметим, что вопросы поддержки АвтоВАЗа находятся в фокусе особого внимания губернатора Самарской области.