В рамках бизнес-семинара Сбера предприниматели из Поволжья рассмотрели возможности своего развития на зарубежных рынках

7 июля 2023 года в Самаре прошел семинар Сбера "Бизнес без границ", в котором очно и онлайн приняли участие около 200 предпринимателей из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Спикерами выступили эксперты Сбера, а также представители российских компаний, которые поделились своим опытом ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Участники вместе с экспертами обсудили последние макроэкономические изменения, актуальные вопросы осуществления ВЭД, нюансы валютного хеджирования, продукты торгового финансирования для проведения безопасных расчётов с зарубежными партнерами, а также рассмотрели преимущества работы на индийском рынке.

"Сбер регулярно работает над улучшением условий для ведения внешнеэкономической деятельности наших клиентов. В том числе мы взаимодействуем с крупнейшими экономиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например, с такими странами, как Индия. Благодаря наличию филиалов и партнёрских банков там, можем предоставить быстрые и современные финансовые услуги для российских компаний, желающих расширить своё присутствие на этом рынке. Уверен, что выступления наших экспертов сегодня смогут вдохновить корпоративных клиентов Сбера на расширение бизнеса, придать уверенности в собственных силах и составить чёткий план для выхода на глобальные рынки", — рассказал заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

Также в рамках бизнес-семинара спикеры уделили внимание и новым логистическим цепочкам, которые могут быть использованы при организации поставок в дружественные страны. В том числе рассмотрели существующую логистику компании, осуществляющую в настоящее время поставки своей продукции из России в Индию.