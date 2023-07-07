В рамках бизнес-семинара Сбера предприниматели из Поволжья рассмотрели возможности своего развития на зарубежных рынках

7 июля 2023 года в Самаре прошел семинар Сбера "Бизнес без границ", в котором очно и онлайн приняли участие около 200 предпринимателей из Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Спикерами выступили эксперты Сбера, а также представители российских компаний, которые поделились своим опытом ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
Участники вместе с экспертами обсудили последние макроэкономические изменения, актуальные вопросы осуществления ВЭД, нюансы валютного хеджирования, продукты торгового финансирования для проведения безопасных расчётов с зарубежными партнерами, а также рассмотрели преимущества работы на индийском рынке.
"Сбер регулярно работает над улучшением условий для ведения внешнеэкономической деятельности наших клиентов. В том числе мы взаимодействуем с крупнейшими экономиками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например, с такими странами, как Индия. Благодаря наличию филиалов и партнёрских банков там, можем предоставить быстрые и современные финансовые услуги для российских компаний, желающих расширить своё присутствие на этом рынке. Уверен, что выступления наших экспертов сегодня смогут вдохновить корпоративных клиентов Сбера на расширение бизнеса, придать уверенности в собственных силах и составить чёткий план для выхода на глобальные рынки", — рассказал заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.
Также в рамках бизнес-семинара спикеры уделили внимание и новым логистическим цепочкам, которые могут быть использованы при организации поставок в дружественные страны. В том числе рассмотрели существующую логистику компании, осуществляющую в настоящее время поставки своей продукции из России в Индию.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте