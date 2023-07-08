Два человека погибли в ночном ДТП в Самарской области

В пятницу, 7 июля, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Исаклинского района.

Авария произошла в 2:41 на 1152 км трассы М-5. Там столкнулись грузовик MAN и Lada Priora. В результате ДТП погибли 31-летний водитель и 21-летняя пассажирка.

Обстоятельства ДТП выясняются.



Сотрудники ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее в пути. Если вы стали свидетелем или участником аварии, звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".