Два человека погибли в ночном ДТП в Самарской области

В пятницу, 7 июля, в Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Исаклинского района.
Авария произошла в 2:41 на 1152 км трассы М-5. Там столкнулись грузовик MAN и Lada Priora. В результате ДТП погибли 31-летний водитель и 21-летняя пассажирка.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Сотрудники ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" призывают участников движения соблюдать ПДД и быть внимательнее в пути. Если вы стали свидетелем или участником аварии, звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!