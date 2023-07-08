В Самаре сгорел автомобиль на Московском шоссе

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В пятницу, 7 июля, в 23:21, загорелся автомобиль напротив дома № 64 на Московском шоссе в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.