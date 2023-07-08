В Чапаевске 15 человек тушили пожар в квартире

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В субботу, 8 июля, примерно в 0:34, начался пожар в доме № 10а на ул. Октябрьской в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.