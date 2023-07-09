Андрей Сяйлев: современное искусство как возможность осуществлять будущность в настоящем

Андрей Сяйлев — самарский современный художник и дизайнер, который известен такими работами "Общее решение" (раскрашенный забор ГРЭС), Усиление контраста (книги-цемент у входа в Публичную библиотеку на ул. Куйбышева) и другие. Он поделился своим опытом и мнением о современном искусстве в сегодняшних реалиях.

— Расскажите про первый проект, которым вы по-настоящему гордились?

— Я понимаю, что соскочу с вопроса. Я не знаю, как вы воспринимаете современное искусство, но для меня это возможность овеществлять некую будущность в настоящем. Это не материальные следы, а скорее возможность влиять на культуру, которая формирует сознание человека. Формирует настоящее, забегая на полшага в будущее.

Сейчас, когда мы находимся в таком вот чекпоинте исторического нарратива, довольно сложно говорить о современном искусстве, потому я мало могу на что повлиять, а заглянуть в будущее становится проблематично.

Если вернуться к вопросу о любимом проекте, то сразу скажу, это не так работает. Это некий путь. Все равно что спросить у хирурга, какая ваша самая лучшая, успешная операция в карьере. Так что я бы не стал отвечать на вопрос, какой конкретный проект самый лучший. Но наверное, это те проекты, которые как-то повлияли на людей, на человека, на зрителя. Моя практика она социальная и предполагает вовлечение большого количества людей в нее. Так что мои лучшие работы — это те, которые смогли помочь другим людям сделать мир чуточку лучше.

— Вы сейчас сказали об особенном статусе современного искусства как культурного явления. Можете прояснить чуть подробнее, чем современное искусство отличается от традиционного?

— Современное искусство не терпит несвободы. Оно не терпит повестки, некой как бы задачи. Художник обычно чувствует, обрабатывает какие-то болевые точки и овеществляет их в своей деятельности, сейчас речь именно про современное искусство. Невозможно взять и обработать повестку, это уже будет скорее имитация, а не современное искусство. А ярким примером традиционного искусства может послужить "Мурал" (огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения). Как правило, муралы предполагают задачу от заказчика и исполнение от художника, которые согласился на эту работу. Вот примерное различие традиционного и современного искусства.

— Сейчас вы работаете (с частными лицами) как дизайнер или в основном сотрудничаете с музеями, галереями и так далее?

— Сейчас, из-за сложной ситуации, рынок современного искусства переживает не лучшее время. Так что мне действительно приходится сотрудничать с некоторым компаниями в качестве арт-директора, создавать именно коммерческие проекты. Но не так давно у меня была возможность создавать различные ситуации, инсталляции и при этом неплохо себя чувствовать.

— То есть сейчас вы меньше кайфа получаете от своей деятельности, на данном этапе это превратилось для вас в рутинную работу?

— У меня есть один проект, который я стараюсь перенести в рамки кайфа. Я последние полтора года часто бываю в Самаре, потому что делаю тут большой проект: природный парк на территории "Мастрюковских озер". В этой деятельности я выступаю как режиссер ситуации. Очень много функций приходится выполнять, множество факторов учитывать. Вот, собственно, я пытаюсь от этого кайфовать, хотя некоторые процессы сейчас встали или замедлились.

— Был в вашей творческой деятельности тяжелый период, когда не было идей и вдохновения, что-то не получалось? Как вы с ним справились?

— Как раз недавно я участвовал в одной конференции, где поднимался похожий вопрос ("Что делать, когда художник устал"). Один из спикеров ответил довольно просто — устал, отдохни, просто ничего не делай. Другой вопрос, что мы живем в мире позднего капитализма, где ты не можешь не работать, если у тебя нет какого-то базового капитала. И ты пытаешься построить карьеру художника так, чтобы твоя деятельность приносила доход, то есть капитализировать свой символический капитал (превращаю духовное в материальное). И приходится стараться оставаться все время на плаву, устраивать какие-то коллаборации, постоянно новые вещи вкидывать в этот мир. И это, честно говоря, не одного художника сгубило. Когда ты начинаешь делать то, что просит от тебя рынок — ты оказываешься на обочине истории, потому что как художник, современный художник, ты перестаешь видеть будущность через настоящее. Необходимо уметь балансировать.

Какого-то конкретного метода, как справляться с творческим кризисом, нет. Лишь энергия, воля и желание двигаться вперед вытащит тебя из состояния апатии. Тут я обычно руководствуюсь цитатой Стива Джобса, который призывал понять одно, что ваш проект никому кроме вас не нужен, вы его родитель, вы его взращиваете.

Со своей стороны пример какого-то геройского поступка, когда приходилось выходить из тяжелой ситуации, я привести не могу, потому что мир не делится: черное — белое. Это череда случайностей, он очень сложный, многогранный.

— Вы сказали, что вам близка цитата Стива Джобса, которая гласит — ваш проект никому кроме вас не нужен. Но в вашем портфолио есть работа под название "Общее решение", которая предполагает, что проект не только ваш, скорее даже не столько ваш, сколько самарцев. Какую идею несет этот проект и как вам удалось его реализовать?

— Касательно идеи, я думаю тут все понятно. Действительно, смысл был в том, чтобы объединить людей, создать для города что-то совместными усилиями жителями этого самого города.

Вся эта история началась с того, что меня позвали ребята, которые занимаются проведением "Волга Феста", для того чтобы придумать, что сделать с забором ГРЭС, разделяющего две очереди набережной и две площадки "Волга Феста". Нужно было как-то объединить эти фестивальные площадки. Так как я занимаюсь моделированием различных сюжетных ситуаций, мне показалось важным вбросить в информационное поле идею того, чтобы сделать это место более "намоленным", через коллективную практику, поэтому проект и получил название "Общее решение". Механика проекта была игровая. Мы сделали специальный сайт "Арт решение". На него мог зайти любой желающий и выбрать цвета, которые будут украшать забор. Активнее всего народ голосовал за синей цвет, такая интересная деталь. Но помимо цветных полос на стене позже были добавлены фигуративные элементы (кораблики, домики). Появилось это не случайно, было вынужденное решение. Пока мы красили забор, ко мне подошел менеджер и попросил как-то сгладить углы, чуть сменить концепцию, потому что радужные цвета забора начали напоминать многим символику ЛГБТ. Так что я принял решение внедрить несколько графических элементов, превратив просто сочетание цветов в пейзаж "За забором Волга". В итоге получилось даже учесть коллективный запрос людей об открытие доступа к Волге, пускай и таким абстрактным образом.

Задача моя, как художника, создать сообщество, внутри которого участники проиграют, проживут через игру опыт соавторства, сотворчества и унесут этот опыт в свою частную жизнь.

— Исходя из предыдущей темы для обсуждения, можно ли сказать, что современное искусство направлено на то, чтобы объединить людей, помочь им сбросить оковы индивидуализма?

— Это моя личная практика, личная особенность. Ряд каких-то факторов заставил меня тратить свой самый ценный ресурс — время — на проектирование будущего через вовлечение сообществ. Помимо этого, я в последнее время все чаще ловлю себя на мысли, что необходимо включать в культурные практики природу как равноправного члена человеческих отношений.