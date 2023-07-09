Ночью произошел пожар на острове Поджабный в Самаре

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В воскресенье, 9 июля, примерно в 3:33, начался пожар на острове Поджабный у протоки Пропан в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.