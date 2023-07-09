Две машины сгорели ночью на ул. Партизанской в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 9 июля, в 1:58, загорелась машина неподалеку от дома № 68 на ул. Партизанской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.