"Росгосстрах" рассказал, какую помощь можно получить при укусе собаки

С начала тёплого сезона "Росгосстрах" зафиксировал уже 72 обращения от клиентов по поводу укусов собак.

"Для сравнения, за период с января по апрель 2023 года таких обращений поступило всего 5, — рассказывает Полина Григорьева, начальник управления выплат по личному страхованию СК "Росгосстрах". — Логично, что такой страховой случай, как укус собаки, — сезонный, ведь летом люди, особенно дети, проводят все свободное время на улице, уезжают в деревни, где больше животных. К сожалению, укусы собак, особенно бездомных, могут оказаться очень опасными для здоровья и требуют лечения и вакцинации, что как минимум вызывает стресс и нарушает планы. Актуальность проблемы подтверждает и тот факт, что весной Госдума приняла закон, по которому, если питомец покусал прохожего, хозяина животного смогут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей".

Больше всего обращений поступило из Кировской области, на втором месте — от клиентов из Башкортостана, далее — из Удмуртии.

Помощь или выплата при укусе собак покрывается в "Росгосстрахе" программами страхования от несчастного случая и программами добровольного медицинского страхования, где включен риск "травма".

В зависимости от типа и наполнения в полис ДМС могут входить очные приемы специалистов, вакцинация при укусе (столбняк, бешенство) и/или телемедицинские консультации.

"По полису страхования от несчастного случая страховая выплата осуществляется в соответствии с "Таблицами размеров страховых выплат", в установленном проценте от страховой суммы, — объясняет Полина Григорьева. — Размер выплаты может быть рассчитан за каждый день лечения полученной раны (при этом проведение профилактических прививок не является сроком лечения именно раны), или с учетом образовавшихся рубцов (в зависимости от "Таблицы", предусмотренной программой страхования). Соответственно, размер выплаты зависит и от характера раны, сроков ее лечения, заживления. Более тяжелые раны требуют большего времени для заживления и оставляют более серьезные последствия. Кроме ран укус собаки иногда наносит больший вред здоровью — бывают и переломы, и необходимость пластических операций".

Если у человека есть полис страхования от несчастного случая, то при укусе собаки необходимо самостоятельно обратиться за медицинской помощью, получить лечение, и обязательно заявить о событии в страховую компанию любым доступным способом (по телефону, по почте) в течение 30 дней. Вся подробная информация есть на сайте страховщика. После окончания лечения необходимо собрать стандартные документы, такие как документ, удостоверяющий личность, заполненное заявление на выплату по форме страховщика (также есть на сайте компании), банковские реквизиты, и медицинские документы по лечению. Если лечение было в стационаре, то нужна выписка из истории болезни стационарного больного (выписной эпикриз), если амбулаторное — выписка из карты амбулаторного больного. Можно предоставить копию карты, выписку из карты по лечению по месту жительства (документы предоставляются в заверенном виде). Предоставить их можно лично при посещении офиса компании, направить по электронной почте (адрес всегда есть на сайте компании), по Почте России (в центральный офис или филиал, если человек проживает в регионе).

В части ДМС подробный порядок обращения застрахованного, в зависимости от объема медицинских услуг, указан в программе добровольного медицинского страхования.