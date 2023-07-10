В Самаре горела свалка на ул. 22-го Партсъезда

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В понедельник, 10 июля, примерно в 0:08, начался пожар на ул. 22-го Партсъезда дом 2 корпус 1 Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.