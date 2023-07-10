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Полицейские прокомментировали громкое задержание группы "в рубашках" на ул. Буянова

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники транспортной полиции поделились некоторыми подробностями задержания нескольких мужчин в Самаре у офисного центра на ул. Буянова, 1. Кадры спецоперации ранее попали в соцсети. С тех пор многие терялись в догадках — что же произошло.

"26 июня 2023 года в рамках материала проверки сотрудники транспортной полиции задержали жителей города Самары. В настоящее время по материалу проверки процессуальное решение не принято. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", — ответили полицейские.

Напомним, нескольких человек в рубашках полицейские и сотрудники Росгвардии уложили "лицом в асфальт". После этого силовики заинтересовались машиной на парковке. Очевидцы считают, что в машине нашли нечто подозрительное. По крайней мере, силовики долго не покидали участок местности и, кажется, оформляли документы.

По данным собственных источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, спецоперация могла быть связана с попыткой передачи крупной суммы. Как утверждает источник, передача денег могла предполагаться при торгах о распределении водных акваторий.

На ул. Буянова, 1 в числе прочих организаций находится отдел водных ресурсов по Самарской области. 

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