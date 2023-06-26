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"В рубашечках лицом в асфальт": транспортная полиция провела спецоперацию у офисного здания

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре утро 26 июня началось нетривиально. Напротив офисного здания на ул. Буянова, 1 (оно находится неподалеку от железнодорожного вокзала) появились силовики. Это были сотрудники Росгвардии в полном обмундировании и с оружием. Как рассказывают очевидцы, росгвардейцы "работали" по подозрительным мужчинам в рубашечках. Последних мягко, но уверенно уложили лицами в асфальт.

Фото: Олег Новиков

После этого силовики заинтересовались машиной на парковке. Очевидцы считают, что в машине нашли что-то подозрительное. По крайней мере, силовики долго не покидали участок местности и, кажется, оформляли документы.

По данным собственных источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, спецоперацию проводила транспортная полиция. Руководитель Средневолжского управления внутренних дел на транспорте Руслан Пантелеев на момент подготовки материала не отвечал на мобильный. В пресс-службе управления пояснили, что пока не могут предоставить информацию о мероприятии. В ведомстве также прогнозируют появление комментариев позже.

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