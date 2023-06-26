"В рубашечках лицом в асфальт": транспортная полиция провела спецоперацию у офисного здания

В Самаре утро 26 июня началось нетривиально. Напротив офисного здания на ул. Буянова, 1 (оно находится неподалеку от железнодорожного вокзала) появились силовики. Это были сотрудники Росгвардии в полном обмундировании и с оружием. Как рассказывают очевидцы, росгвардейцы "работали" по подозрительным мужчинам в рубашечках. Последних мягко, но уверенно уложили лицами в асфальт.
После этого силовики заинтересовались машиной на парковке. Очевидцы считают, что в машине нашли что-то подозрительное. По крайней мере, силовики долго не покидали участок местности и, кажется, оформляли документы.
По данным собственных источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, спецоперацию проводила транспортная полиция. Руководитель Средневолжского управления внутренних дел на транспорте Руслан Пантелеев на момент подготовки материала не отвечал на мобильный. В пресс-службе управления пояснили, что пока не могут предоставить информацию о мероприятии. В ведомстве также прогнозируют появление комментариев позже.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!