"В рубашечках лицом в асфальт": транспортная полиция провела спецоперацию у офисного здания

В Самаре утро 26 июня началось нетривиально. Напротив офисного здания на ул. Буянова, 1 (оно находится неподалеку от железнодорожного вокзала) появились силовики. Это были сотрудники Росгвардии в полном обмундировании и с оружием. Как рассказывают очевидцы, росгвардейцы "работали" по подозрительным мужчинам в рубашечках. Последних мягко, но уверенно уложили лицами в асфальт.

После этого силовики заинтересовались машиной на парковке. Очевидцы считают, что в машине нашли что-то подозрительное. По крайней мере, силовики долго не покидали участок местности и, кажется, оформляли документы.

По данным собственных источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, спецоперацию проводила транспортная полиция. Руководитель Средневолжского управления внутренних дел на транспорте Руслан Пантелеев на момент подготовки материала не отвечал на мобильный. В пресс-службе управления пояснили, что пока не могут предоставить информацию о мероприятии. В ведомстве также прогнозируют появление комментариев позже.