Экспедиции, фотоконкурсы, уроки: самарское отделение РГО поддержит лучшие краеведческие проекты

Исполнительная дирекция самарского отделения Русского географического общества объявила о начале сбора проектов от членов Совета, местных отделений и отдельных членов РГО по следующим направлениям: популяризация географических знаний, краеведения, включая проведение экспедиций по изучению родного края, этнография, экология, проекты для молодежи, фотоконкурс "Самарская область — самый красивый субъект Российской Федерации".

Решение было принято на заседании Совета самарского отделения РГО в здании Губернской думы. Мероприятие прошло во главе с председателем отделения Денисом Волковым.

Главным вопросом повестки стала подготовка к заседанию Попечительского совета отделения, который возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Создание Попечительского совета — результат большой организационной работы и важный фактор развития нашего отделения. Поэтому очень важно хорошо подготовить первое заседание Попечительского совета", — заявил Денис Волков.

Планируется, что заседание Попечительского совета состоится осенью текущего года. К тому времени экспертная комиссия, созданная советом отделения, отберет лучшие проекты, которые будут представлены Попечительскому совету для финансовой и иной поддержки.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Москве глава региона и первый вице-президент РГО, Заслуженный географ РФ Артур Чилингаров заключили соглашение о взаимодействии правительства Самарской области с РГО. Сотрудничество направлено на совместную реализацию научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных, туристических, а также иных программ и проектов, сохранение и продвижение природного и культурного наследия региона.

А в феврале прошлого года губернатор, принимая участие в совещании по вопросам деятельности и развития самарского регионального отделения "Русского географического общества", заявил, что возглавит Попечительский совет отделения, в который войдут министры областного правительства, руководители крупных компаний и учреждений, бизнесмены.

Во время обсуждения члены Совета рассказали о своих идеях, планах и видении дальнейшего развития отделения. По их мнению, областное отделение РГО имеет огромный нереализованный потенциал. Необходимо активизировать работу комиссий отделения, местных отделений, расширить актив отделения, поддерживать инициативы рядовых членов РГО, сформировать банк проектов отделения, осуществлять контроль реализации соглашений, заключенных с органами исполнительной власти, общественными и другими организациями, изучить возможность участия путешественников региона в крупных экспедициях федерального значения.

Подчеркивалось, что каждый член РГО, кто искренне предан его уставным задачам, должен найти свое место в планах, программах и проектах самарского областного отделения РГО. Важно укрепить доверие и взаимное уважение в отделении, тогда успех его деятельности будет обеспечен.

Почетный председатель областного отделения РГО Габибулла Хасаев поддержал выступление коллег, отметил большую работу, проведенную председателем отделения Денисом Волковым по решению стратегических задач отделения.