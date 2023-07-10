Стало известно, где отключат свет с 10 по 14 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
10.07.2023 с 09-00 до 10-00 и с 15-00 до 16-00
Сызранский район
п. Варламово (ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Рябиновая, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Пригородная, ул. Специалистов, ул. Зеленая)
10.07.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
С. Русская Борковка (ул. Кооперативная, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Северная, пер. Северный)
11.07.2023 с 10-00 до 13-00
Волжский район
с. Курумоч (ул.Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
11.07.2023 с 8-00 до 16-00
Челно-Вершинский район
п. Красный Строитель
с.Зубовка (ул.Чапаевская, Фрунзе, Советская).
с.Красная Горка
11.07.2023 с 09-00 до 15-00
Большеглушицкий район
с. Ледяйка (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Молодежная)
11.07.2023 с 9-00 до 16-00
Пестравский район
с. Марьевка (ул.Куйбышева)
11.07. 2023 с 09-00 до 17-00
Красноармейский район
с. п. Чапаевский
с. Колывань (ул. Пушкина, ул. Казанская, ул. Новый План, Ф/Х Исмаилова)
12.07.2023 с 09-00 до 15-00
Большеглушицкий район
п. Верхнедольск (ул. Тенистая, ул. Центральная, ул. Садовая)
12.07.2023 с 09-00 до 16-00
Пестравский район
с.Михайло-Овсянка (ул. Комсомольская 1)
12.07. 2023 с 09-00 до 17-00
г. о. Новокуйбышевск: (п. Маяк полностью)
12.07.2023 с 10-00 до 16-00
Приволжский район
с Бестужевка (ул Елизарова, Овражная, пер Волжский, пер МТС, ул Школьная, Рабочая, Рыбацкая, Победы, Зеленая, Славы.)
с Тростянка (ул Молодежная, Речная, Полевая, Степная.
12.07.2023 с 10-00 до 18-00
Сергиевский район
п.Черновка
п.Орловка
п.Новая Орловка
п.Нива
п.Чемеричный
п.Елшанка
п.Большая Чесноковка
п.Мордовская Селидьба
п.Большие Пичерки
12.07.2023 с 06-30 до 15-40
Исаклинский район
с.Владимеровка (ул.Заречная)
п. Зеленовский (ул.Лесная, Новая, Школьная, Заречная, Нагорная,).
П.Исаклы (ул.Куйбышевская, Спортивная, Чапаевская, Рабочая, Колхозная, пер. Куйбышевский).
п.Новоключовский (ул.Лесная).
п.Ключи (ул.Школьная, Ленинская, Полевая)
12.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
с. Орловка
13.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
с. Новая Орловка
14.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
п. Нива
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.