Стало известно, где отключат свет с 10 по 14 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.07.2023 с 09-00 до 10-00 и с 15-00 до 16-00

Сызранский район

п. Варламово (ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Рябиновая, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Пригородная, ул. Специалистов, ул. Зеленая)

10.07.2023 с 09-00 до 16-00

Ставропольский район

С. Русская Борковка (ул. Кооперативная, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Северная, пер. Северный)

11.07.2023 с 10-00 до 13-00

Волжский район

с. Курумоч (ул.Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

11.07.2023 с 8-00 до 16-00

Челно-Вершинский район

п. Красный Строитель

с.Зубовка (ул.Чапаевская, Фрунзе, Советская).

с.Красная Горка

11.07.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Ледяйка (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Молодежная)

11.07.2023 с 9-00 до 16-00

Пестравский район

с. Марьевка (ул.Куйбышева)

11.07. 2023 с 09-00 до 17-00

Красноармейский район

с. п. Чапаевский

с. Колывань (ул. Пушкина, ул. Казанская, ул. Новый План, Ф/Х Исмаилова)

12.07.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

п. Верхнедольск (ул. Тенистая, ул. Центральная, ул. Садовая)

12.07.2023 с 09-00 до 16-00

Пестравский район

с.Михайло-Овсянка (ул. Комсомольская 1)

12.07. 2023 с 09-00 до 17-00

г. о. Новокуйбышевск: (п. Маяк полностью)

12.07.2023 с 10-00 до 16-00

Приволжский район

с Бестужевка (ул Елизарова, Овражная, пер Волжский, пер МТС, ул Школьная, Рабочая, Рыбацкая, Победы, Зеленая, Славы.)

с Тростянка (ул Молодежная, Речная, Полевая, Степная.

12.07.2023 с 10-00 до 18-00

Сергиевский район

п.Черновка

п.Орловка

п.Новая Орловка

п.Нива

п.Чемеричный

п.Елшанка

п.Большая Чесноковка

п.Мордовская Селидьба

п.Большие Пичерки

12.07.2023 с 06-30 до 15-40

Исаклинский район

с.Владимеровка (ул.Заречная)

п. Зеленовский (ул.Лесная, Новая, Школьная, Заречная, Нагорная,).

П.Исаклы (ул.Куйбышевская, Спортивная, Чапаевская, Рабочая, Колхозная, пер. Куйбышевский).

п.Новоключовский (ул.Лесная).

п.Ключи (ул.Школьная, Ленинская, Полевая)

12.07.2023 в первой половине дня на 10 минут

Сергиевский район

с. Орловка

13.07.2023 в первой половине дня на 10 минут

Сергиевский район

с. Новая Орловка

14.07.2023 в первой половине дня на 10 минут

Сергиевский район

п. Нива

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.