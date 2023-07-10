"Открытие Авто": продажи китайских брендов составят 380-400 тысяч штук в 2023 году

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили результаты деятельности китайских автоконцернов на российском авторынке по итогам полугодия. За первые 6 месяцев 2023 года китайские марки уже реализовали больше автомобилей (168 тысяч), чем за весь прошлый год. Их продажи в "штуках" увеличились в 4 раза, а доля рынка возросла за год с 10,6% до 46%. Звание бестселлера среди зарубежных моделей машин по итогам I полугодия получил Chery Tiggo 7 Pro (20,9 тысячи машин; +306%). С учетом текущей динамики годовые результаты продаж китайских брендов скорее всего составят порядка 380-400 тысяч новых автомобилей. Из них примерно половину придется на бренды, входящие в группу Chery.

В Поднебесном "царстве" объемы бизнеса продолжают расти. Причем по ряду брендов даже активнее, чем в начале текущего года ожидали импортеры. Так, скрывающая ежемесячные результаты продаж марка Chery, обнародовав их за шесть месяцев, заставила приуныть конкурентов. Клиентам было передано 46 970 машин (+321%). А сразу три автомобиля бренда попали в десятку самых популярных моделей: Tiggo 7 Pro (20,9 тысячи за 6 месяцев), Tiggo 4 Pro (13,1 тысячи) и Tiggo 8 Pro (8,5 тысячи).

Haval реализовал за полугодие 39,9 тысячи а/м (+242%). Кассу ему продолжает делать всего одна модель — Jolion, которая ежемесячно продается тысячами.

На пьедестале самых популярных китайских марок по-прежнему есть место и у Geely (32,6 тысячи а/м за полугодие; + 312%). У этой марки в бестселлерах остается самая доступная модель — Geely Coolray. За шесть месяцев она нашла 17,3 тысячи покупателей.

Несмотря на самую широкую гамму моделей (12 единиц), Changan все еще не может похвастать теми же результатами продаж, что у тройки лидеров китайского сегмента. Тем не менее в июне марка реализовала 3,6 тысячи машин, что в 10 раз больше, чем год назад. Результаты полугодия пока скромные — 11,3 тысячи автомобилей. Но при сохранении июньских темпов годовые результаты марки могут превысить 30 тысяч "штук".

Родственные Chery бренды Exeed и Omoda разошлись тиражом 15,2 и 14,6 тысячи "штук" соответственно. При этом в гамме Exeed есть модели, цена которых в июне превышала шесть миллионов рублей, а самые доступные версии перепрыгнули отметку в три миллиона рублей. Такое ценовое позиционирование заметно сужает круг почитателей марки. Omoda же, напротив, предложив рынку удачно перелицованный Chery Tiggo 7, удерживает на машину достаточно демократичную цену и вполне удачно завоевала покупателей всего одной моделью.

Продажи дебютантов текущего года (BAIC, Hongqi, Jetour, Livan, SWM, Kaiyi и Tank) пока совсем скромные. Лучше других из новичков рынок принял последнюю марку. Ее бизнес стартовал только во втором квартале, а к июлю за три неполных месяца раскупили 2,2 тысячи этих машин, из которых порядка 1,8 тысячи пришлось на модель Tank 300.

В целом, помимо 19 китайских марок, которые в России в I полугодии продавали официальные импортеры, на нашем рынке представлены еще порядка десятка китайских брендов. Они попадают в Россию за счет параллельного импорта. Пока лучшие из них (Li Xiang и BYD) стали продавать автомобили десятками в месяц, а остальные — штучный товар. Во второй половине года они наверняка будут более популярны.

Пока ведущие бренды из Поднебесной вышли на продажи 7-10 тысяч машин в месяц. Однако увеличение курса юаня по отношению к рублю неизбежно приведет к новому росту цен. Дальнейший рост бизнеса лидирующих сейчас чайна-брендов будет еще больше ограничен низкой покупательной способностью. Все это позволяет предположить, что все вместе взятые "китайцы", несмотря на расширение модельного ряда и авральный у большинства брендов рост сетей, продадут в текущем году порядка 380-400 тысяч автомобилей. Из них примерно половину придется на бренды, входящие в группу Chery.