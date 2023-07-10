В Самаре на пр. Кирова в движении загорелся трамвай 24-ого маршрута

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В понедельник, 10 июля, в 20:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о горении в движении трамвая маршрута № 24 неподалеку от дома №145 на пр. Кирова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.