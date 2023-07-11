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Общество

10 июля в Самарской области были побиты температурные рекорды в 8 населенных пунктах

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 июля, в Самарской области сразу в 8 населенных пунктах был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре (+36,9) Большой Глушице (+39,7) и Кинель-Черкассах (+39,0) побиты рекорды 10 июля 2020 года. Отклонение составило 1,3, 2,3 и 1,6 градуса соответственно.

В Челно-Вершинах (+37,6), Клявлино (+36,9) и Аглосе (+36,8) побиты рекорды 2010 года. Отклонение составило 2,4, 1,6 и 0,6 градуса соответственно.

В Авангарде последний раз 10 июля сильная жара фиксировалась в 1984 году. Тогда столбик термометра поднялся до +38. В 2023 году зафиксировано отклонение в 2,3 градуса, - воздух прогрелся до +40,3.

В Безенчуке побит температурный рекорд 1954 года с отклонением в 0,6 градуса. В 2023 году максимальная температура воздуха достигла +37,3 (+36,7 – 10 июля 1954 года).

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