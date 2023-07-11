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ЖКХ и благоустройство Общество

В Управленческом на день отключат холодную воду

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июля, в пос. Управленческий будут проведены масштабные работы на сетях ХВС с отключением воды, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Специалисты будут проводить замену запорной арматуры и пожарных гидрантов. Это необходимо для предстоящего подключения двух новых водоводов, по которым волжская вода пойдет в дома жителей.

Для выполнения этих работ необходимо отключить холодное водоснабжение в жилых домах и учреждениях на территории всего пос. Управленческий. Планируется уложиться в период с 00:00 до 19:00 часов 13 июля. На это время жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.

От предприятия дополнительно будут направлены бойлеры с питьевой водой для работы социальных и медицинских учреждений.

Адреса и ориентировочное время расстановки бойлеров:

  • ул. Крайняя, 17;  10:00, 14:00, 18:00
  • ул. Н. Д. Кузнецова, 11;  11:00 — 14:00, 15:00 — 18:00
  • ул. С. Лазо, 46А;  с 10:00 до 13:30
  • ул. С. Лазо, 21;  с 14:00 до 18:00
  • ул. Управленческая (частный сектор);  с 10:00 до 11:00
  • ул. Зеленая, 3, 5;  с 11:00 до 13:30
  • ТЦ "Управа";  с 14:00 до 18:00

По планам компании, уже осенью поселок должен быть запитан по новой схеме.

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