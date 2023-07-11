В Управленческом на день отключат холодную воду

В четверг, 13 июля, в пос. Управленческий будут проведены масштабные работы на сетях ХВС с отключением воды, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".
Специалисты будут проводить замену запорной арматуры и пожарных гидрантов. Это необходимо для предстоящего подключения двух новых водоводов, по которым волжская вода пойдет в дома жителей.
Для выполнения этих работ необходимо отключить холодное водоснабжение в жилых домах и учреждениях на территории всего пос. Управленческий. Планируется уложиться в период с 00:00 до 19:00 часов 13 июля. На это время жителям рекомендуется сделать запас воды для своих нужд.
От предприятия дополнительно будут направлены бойлеры с питьевой водой для работы социальных и медицинских учреждений.
Адреса и ориентировочное время расстановки бойлеров:
- ул. Крайняя, 17; 10:00, 14:00, 18:00
- ул. Н. Д. Кузнецова, 11; 11:00 — 14:00, 15:00 — 18:00
- ул. С. Лазо, 46А; с 10:00 до 13:30
- ул. С. Лазо, 21; с 14:00 до 18:00
- ул. Управленческая (частный сектор); с 10:00 до 11:00
- ул. Зеленая, 3, 5; с 11:00 до 13:30
- ТЦ "Управа"; с 14:00 до 18:00
По планам компании, уже осенью поселок должен быть запитан по новой схеме.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!