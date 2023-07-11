Представители Самарской области вышли в финал национального чемпионата ArtMasters-2023

От Самарской области в национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters приняли участие 391 молодой специалист backstage-профессий и цифрового искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Александр Белугин, Данил Липилин, Артем Шуткин, Роман Федоров, Екатерина Дорохова, Елизавета Куликова и Михаил Бушмелев вышли в финал чемпионата в компетенциях "Веб-дизайнер (Юниоры)", "Режиссер монтажа", "Клипмейкер", "Художник-оформитель", "Оператор кино и ТВ" и "Композитор популярной музыки (Юниоры)".
Финал сезона традиционно пройдет 26 сентября 2023 года в Бетховенском зале Большого театра России.