Представители Самарской области вышли в финал национального чемпионата ArtMasters-2023

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От Самарской области в национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters приняли участие 391 молодой специалист backstage-профессий и цифрового искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.