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Культура

Представители Самарской области вышли в финал национального чемпионата ArtMasters-2023

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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От Самарской области в национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters приняли участие 391 молодой специалист backstage-профессий и цифрового искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Александр Белугин, Данил Липилин, Артем Шуткин, Роман Федоров, Екатерина Дорохова, Елизавета Куликова и Михаил Бушмелев вышли в финал чемпионата в компетенциях "Веб-дизайнер (Юниоры)", "Режиссер монтажа", "Клипмейкер", "Художник-оформитель", "Оператор кино и ТВ" и "Композитор популярной музыки (Юниоры)".

Финал сезона традиционно пройдет 26 сентября 2023 года в Бетховенском зале Большого театра России.

Чемпионат ArtMasters популяризирует творческие профессии среди молодежи, находит и поддерживает новые ценные кадры для стремительно развивающейся сферы креативных индустрий — кино, музыки, театра, телевидения, дизайна, компьютерных игр, фотографии и анимации.

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