Дмитрий Азаров поручил разработать комплексный план по работе с недостроенными зданиями

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание по ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, а также главы муниципальных образований.

Отдельный блок вопросов касался отработки обращений граждан, в том числе, в сети интернет. Глава региона подчеркнул, что работа с обращениями людей — это первостепенная задача для всех ведомств, в первую очередь — для муниципалитетов. Именно в контакте с жителями на местах власти имеют возможность оперативно выявлять проблемы и оперативно их устранять.

Дмитрий Азаров обратил внимание глав муниципалитетов на качество отработки обращений жителей в социальных сетях. Решение некоторых вопросов требует значительного времени, вместе с тем, важно и здесь понимать сроки проведения необходимых работ. В частности, губернатор обратил внимание главы Самары Елены Лапушкиной на запрос от людей по демонтажу американских горок в парке "Дружба".

"Очень много обращений мне напрямую поступало, я вам лично их направлял. Кроме того, есть обращения и в ЦУР. Я согласен с людьми, что эти конструкции небезопасны, в первую очередь, - для жизни и здоровья детей, которые иногда стремятся на них залезть", — обратился к главе Самары Дмитрий Азаров.

"Сама лично неоднократно встречалась с собственниками горок, обещают демонтировать. С прошлого года их огородили, за безопасностью следят. Сроки демонтажа на сегодняшний момент не установлены. Обязательства по демонтажу собственник с себя не снимает", — пояснила глава областной столицы.

"Обращайтесь в прокуратуру, в суд, раз идут только обещания. Применяйте все меры взыскания, в том числе административные штрафы. Действуйте жестко, если обещания не выполняются", — поручил Дмитрий Азаров.

Глава региона также обратил внимание на количество недостроенных объектов, которые зачастую портят вид улиц городов и районов, в том числе, ранее благоустроенных территорий. Дмитрий Азаров поручил всем главам муниципалитетов области, министерствам строительства, а также имущественных отношений проревизировать все такие объекты и оценить ситуацию по каждому из них.

"Сделайте карту с пониманием, что это за недострой, есть ли собственник, какие у него дальнейшие планы по объекту. В первую очередь — недостроенных зданий юридических лиц, а в дальнейшем — физических, — поставил задачу губернатор. — Весь инструментарий, который есть, нужно задействовать. У нас есть комплексная система дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Самарской области, благодаря которой мы эффективно действуем по целому ряду направлений. Давайте все вместе поработаем над этой задачей. И будем понимать, что делать с этими недостроями, которые уродуют комфортную городскую среду. Возводятся новые объекты, а там эти "заброшки" стоят. Понятно, что по ряду из них в дальнейшем стоит провести анализ с министерством экономического развития, возможно, они имеют инвестиционный потенциал".