На ул. Дыбенко в Самаре под колесами автомобиля пострадала женщина

Во вторник, 11 июля, в начале одиннадцатого утра, по предварительным данным, на пешеходном переходе на ул. Дыбенко, в районе пересечения с ул. Советской Армии 40-летний водитель автомобиля "Нива" сбил 73-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областном главке уточнили, что пострадавшая женщина доставлена с места происшествия в лечебное учреждение.
Сейчас полицейские работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!