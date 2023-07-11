На ул. Дыбенко в Самаре под колесами автомобиля пострадала женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 11 июля, в начале одиннадцатого утра, по предварительным данным, на пешеходном переходе на ул. Дыбенко, в районе пересечения с ул. Советской Армии 40-летний водитель автомобиля "Нива" сбил 73-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.