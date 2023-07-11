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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал американского форварда Хейдена Далтона

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Американский форвард Хейден Далтон пополнил состав БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с игроком подписан сроком на один сезон.

Фото: БК Самара

Хейден Далтон (Hayden Matthew Dalton) родился 20 июня 1996 года. Рост 206 см.

Выступал за команды колледжа Central Wyoming College (2014/2015) и университета University of Wyoming (2015-2018).

Профессиональную карьеру начал в датском клубе Bakken Bears (2018/2019), затем выступал за команды Basketball Nymburk (Чехия, 2019-2021), JL Bourg Basket (Франция, октябрь–ноябрь 2021), CB San Pablo Burgos (Испания, декабрь 2021) и Hapoel Holon (Израиль, январь 2022 — май 2023).

  • Включен в первую символическую пятерку конференции Mountain West (NCAA, 2018).
  • Чемпион Дании (2019).
  • Чемпион и обладатель Кубка Чехии (2020 и 2021).
  • Чемпион Израиля (2022).

В сезоне-2022/2023 провел 27 матчей в чемпионате Израиля, в которых в среднем набирал 11,6 очка и делал 5,6 подбора и 1,4 передачи.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Домашние стены помогают всегда.

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