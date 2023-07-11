ВТБ: объем выдач ипотеки самозанятым превысил 5 млрд рублей

С начала года около 1,3 тысяч самозанятых получили в ВТБ жилищные кредиты на общую сумму более 5,2 млрд рублей. По статистике банка, чаще всего такие клиенты приобретают квартиры, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

По данным ВТБ, недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя. Порядка 4% самозанятых получают средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Наибольшую активность клиенты, осуществляющие свою трудовую деятельность в рамках специального налогового режима, проявляют в Москве и области — здесь ВТБ проводит примерно каждую пятую ипотечную сделку с самозанятыми. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа выдач соответственно.

"Сегодня поддержке самозанятых уделяется особое внимание. Таким россиянам доступен широкий набор инструментов финансовой помощи как на федеральном, так и региональном уровнях. К активной работе с сегментом подключаются крупные банки, фокусируясь на повышении качества жизни самозанятых клиентов. ВТБ за счет перехода на новые IT-системы существенно улучшил условия ипотеки для заемщиков, получающих финансирование без подтверждения дохода. Сейчас в нашем банке ставка, сумма и требования к возрасту едины для всех категорий клиентов в рамках всех программ. После перезапуска программы спрос самозанятых россиян на ипотеку ВТБ вырос почти в 3 раза и продолжает поступательно увеличиваться", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"С ВТБ самозанятые могут решить большинство своих вопросов — пройти быструю регистрацию в ФНС за 2 минуты, настроить автоматическую регистрацию дохода, подключить кредитные продукты и воспользоваться выгодными бизнес-сервисами для развития своего дела. Количество пользователей сервисом с момента запуска выросло уже в 5 раз, и мы уверены, что эта цифра будет только расти — как за счет привлекательности самозанятости, так и благодаря непрерывному развитию сервисов и продуктов для этого сегмента в банке", — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

В 2023 году ВТБ сфокусировался на расширении спектра продуктов для самозанятых, в том числе — в рамках розничного бизнеса. В феврале для этой категории клиентов банк перезапустил ипотеку, в 1,5 раза увеличив доступную сумму средств и смягчив требования. Сегодня максимальный размер ипотеки для самозанятых заемщиков, приобретающих недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и областях, может достигать 60 млн рублей (ранее — 40 млн). В остальных регионах предельный размер кредита составляет 30 млн рублей.

Одновременно вырос максимальный возраст для оформления ипотеки — с 70 до 75 лет на дату погашения. Кроме того, в новой программе ВТБ отсутствует надбавка к ставке и другие ограничения в случае получения кредита без подтверждения дохода. Таким образом, условия ипотеки для самозанятых в банке идентичны параметрам для клиентов, работающих по найму.

В апреле ВТБ также запустил для россиян, работающих на себя, выдачу кредитов наличными. Клиенты могут получить в банке средства на любые цели по ставке от 4,4%, что идентично условиям для заемщиков, работающих по найму. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей, срок — до 7 лет. Стаж работы при одобрении заявки не учитывается.