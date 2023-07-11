В Чапаевске 30 человек тушили пожар повышенной сложности

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В понедельник, 10 июля, примерно в 17:57 произошел пожар на ул. Ленина, 137 в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.