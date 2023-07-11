Обладатели повышенной ставки по промовкладу "Счастливый" получат дополнительно 3,5 миллиона рублей

11 июля состоялся четвертый, заключительный розыгрыш повышенной ставки по промовкладу "Счастливый" в банке "Открытие". Всего по итогам четырех розыгрышей победителями стали 1 062 вкладчика, которые получили повышенную ставку плюс 1 процент к базовой. Общая сумма дополнительных процентов, которые будут выплачены победителям, превысит 3,5 миллиона рублей.

В четвертом розыгрыше выиграл 281 вкладчик. Средняя сумма выигравшего вклада составила 457 тысяч рублей. 38% победителей оформили вклад на 1 год. Их фактическая ставка с учетом выигрыша на весь срок депозита составит 8,8% годовых. Еще 62% разместили деньги во вклад на шесть месяцев, они будут получать доход 8,3%.

С 20 июня по 11 июля прошли четыре розыгрыша повышенной ставки с участием всех клиентов, которые оформили вклад "Счастливый". Победителей определял генератор случайных чисел.

Все обладатели вклада "Счастливый" также примут участие в розыгрыше призового миллиона рублей, победитель будет объявлен 21 июля.

Вклад "Счастливый" был запущен "Открытие" в честь достижения миллиона вкладчиков, которые доверили банку свои сбережения. Оформить депозит по ставке до 7,8% годовых могли как новые, так и действующие клиенты банка до 10 июля включительно. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.