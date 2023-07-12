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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее представят выставку "Сергей Сайбель. Корни"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июля, в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки "Сергей Сайбель. Корни". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Художник Сергей Сайбель работает над темой уральского казачества, став в некотором роде его летописцем, создавая нечто вроде живописного героического казачьего эпоса.

Сайбель с детства увлекался рисованием и окончил студию при Доме пионеров. Во время службы в армии был художником, служил в Забайкальском военном округе.

В Самару Сайбель приехал в 2005 году, а в 2010-м в рамках культурного обмена между Россией и Казахстаном в нашем художественном музее состоялась его выставка под названием "Я сказал, что где-то…". Такое название точно подходило под заявленную автором казацкую тему, ведь в советское время она была под запретом. Тогда же работы Сайбеля вошли в собрание Самарского художественного музея.

В 2012 году в выставочном зале Самарского отделения СХ РФ прошла его выставка "На краю Руси обширной". В 2018 году Сайбель становится членом Самарского отделения СХ РФ.

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