Самарская область приняла этап международного ралли "Шелковый путь"

11 и 12 июля Самарская область впервые принимает международное ралли "Шелковый путь", крупнейшую гонку Евразии. Маршрут заездов, в которых участвует 93 экипажа из 21 страны, проходит по территории 13 регионов России. В Самаре спортсменов и организаторов соревнований приветствовал губернатор Дмитрий Азаров.
В Самару участники "Шелкового пути" прибывали из Оренбургской области. Около стадиона "Солидарность Самара Арена" состоялся финиш пятого этапа ралли. Глава региона, приветствуя спортсменов и организаторов гонки, подчеркнул, что автоспорт — это не только мужество, мастерство, скорость, но и огромный вклад в технологическое развитие нашей страны.
"Это шаг вперед в технологическом суверенитете. Без тех новейших разработок, которые первыми опробуют пилоты, невозможно развитие и движение нашего автопрома. Что, конечно же, важно для Самарской области, для наших братьев и соседей из Татарстана, для всей нашей страны, — сказал Дмитрий Азаров. — Я благодарю этих мужественных, отчаянных парней за то, что они в любых условиях привыкли побеждать — и на дорогах, и по бездорожью они уверенно держат штурвал. И уверен, что наши соперники еще наглотаются пыли из-под колес отечественных автомобилей".
Глава региона отдельно обратился к руководителю проекта международного ралли "Шелковый путь", легендарному российскому спортсмену, семикратному победителю "Дакара" Владимиру Чагину: "Человек, который жаром своей души, мотором своего сердца двигает сегодня автомобильный спорт по всей территории нашей великой России и создает автомобильную славу далеко за пределами нашей Родины. Это, конечно, гордость".
Руководитель проекта "Ралли "Шелковый путь" поблагодарил Дмитрия Азарова, команду правительства региона и организаторов за многомесячную работу по подготовке к прохождению гонок по территории Самарской области. "Все получилось, все отлично. Сегодня так называемый "экватор" нашего ралли — четыре дня позади и четыре впереди. И сегодня, конечно, важно участникам набраться сил, подготовить себя к прохождению второй части ралли. Вы все прекрасно организовали, в том числе заказали погоду, которая нам очень необходима после нескольких дней жары. Готовим машины и устремляемся вперед!", — отметил Владимир Чагин.
Высокий уровень организации самарского этапа ралли отметили и участники соревнований.
В гонке принимают участие экипажи девяти различных категорий, включая зачеты мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, мотовездеходов и грузовиков. Второй год подряд в ралли "Шелковый путь" участвует команда АвтоВАЗа на легендарных внедорожниках Lada Niva.
В среду, 12 июля, в Самаре команды начали шестой этап гонки. После Самарской области маршрут ралли будет проходить по территории Саратовской области.
Церемония торжественного старта гонки прошла 6 июля в Казани. Всего участники преодолеют дистанцию длиной 5247,7 км, из которых 2277,5 км составят зачетные скоростные участки. Завершится ралли 15 июля на Красной площади в Москве.
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