В Большечерниговском районе горело 12,5 тонны сена

Во вторник, 11 июля, на ул. Центральная в п. Восточный Большечерниговского района горело 12,5 тонны частного сена.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области пожар начался в 18:47. На борьбу с огнем были направлены восемь человек, две автоцистерны, один бойлер и один погрузчик.

Пожар удалось ликвидировать в 23:05.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.