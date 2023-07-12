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Жители Самарской области теперь могут получить дополнительную скидку на ставку по ипотеке в Сбере

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк и Домклик расширили географию действия пакета услуг "Домклик Плюс", при использовании которого можно получить дополнительную скидку на ставку по ипотеке от Сбербанка на протяжении всего срока кредитования при условии наличия действующего договора с банком. Теперь сервис стал доступен и жителям Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Скидка распространяется на все ипотечные программы банка, кроме госпрограмм "Сельская ипотека", "Военная ипотека", "Семейная ипотека", "IT-ипотека". При этом для зарплатных клиентов Сбера при покупке квартиры на Домклик или при электронной регистрации сделки действуют дополнительные скидки на ставку по ипотеке, которые могут быть просуммированы со скидкой по пакету "Домклик Плюс".

Отметим, что в пакет услуг также входит подписка СберПрайм, страхование жизни и здоровья, бесплатное обслуживание СберКарты, а также возможность получить скидку на сервисы, которые могут быть использованы при покупке недвижимости на Домклик.

"С начала текущего года мы фиксируем повышенный спрос на ипотечное кредитование в Самарском отделении Сбербанка, — рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин. — За первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ипотеку в Сбере оформили в 1,7 раз больше жителей нашего региона. При этом почти в 2 раза увеличился и объем выданных средств, который на конец июня составил более 26,7 млрд руб. Пакет услуг "Домклик Плюс" — актуальное предложение жителей Самарской области, которое даёт возможность получить не только скидку на ставку по ипотеке, но и другие бонусы. Например, скидку на подготовку договора купли-продажи, оценку недвижимости без выезда, юридическую проверку и услуги персонального менеджера".

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