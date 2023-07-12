ВСК застраховала автопарк ОСФР по Новосибирской области

Новосибирский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области.
Страховая защита действует до конца января 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 40 автомобилей. Стоимость контракта составила более 60 тыс. рублей.
ОСФР по Новосибирской области осуществляет выплату пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению, назначает государственные пособия, предоставляет услуги отдельным категориям граждан в рамках оказания социальной помощи, а также организует инвестирование средств пенсионных накоплений.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.