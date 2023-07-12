В восьми районах области планируется отключение электричества с 12 по 19 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
12.07.2023 с 09-00 до 17-00
Шигонский район
с. Верхний Суринск
12.07.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Лопатино (ул. Советская, ул. Садовая)
12.07.2023 с 09-00 до 12-00 и с 14-00 до 15-00
Сызранский район
п. Новозаборовский
п. Взгорье
п. Песчаный
12.07.2023 с 10-00 до 13-00
Сызранский район
с. Печерские Выселки
п. Лесная Поляна
13.07.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Лопатино (ул. Советская, ул. Садовая)
13.07.2023 с 09-30 до 10-30
Сызранский район
с. Рамено (ул. Западная, ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Механизаторов, ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Клубная, ул. Кооперативная, пер. Цветочный, ул. Зеленая, ул. Западная, ул. Склонная, ул. Родниковая), п. Майоровский
13.07.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Жемковка
с. Демидовка
п. Вице-Смельтене
с. Трубетчино
п. Вельяминовка
п. Дружба
п. Красное Поле
13.07.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с.Н.Мансуркино (ул.Комсомольская, Колхозная)
с.Б.Толкай (ул.Ленина)
13.07.2023 с 06-30 до 06-40 до 15-30 до 15-40
Исаклинский район
с. Владимеровка (ул.Заречная)
п. Зеленовский (ул.Лесная, Новая, Школьная, Заречная, Нагорная)
п.Исаклы (ул.Куйбышевская, Спортивная, Чапаевская, Рабочая, Колхозная, пер. Куйбышевский)
п.Новоключовский (ул.Лесная)
п.Ключи (ул.Школьная, Ленинская, Полевая)
14.07.2023 с 11-00 до 15-00
Красноярский район
с. Хилково
с. Малиновка
с. Вулкан
14.07.2023 с 10-00 до 15-00
Красноярский район
с. Старый буян
с. Николаевка
14.07.2023 с 10-00 до 17-00
К-Черкасский район
п.Д.Колок (ул.Центральная)
15.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
п.Чемеричный
16.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
п.Елшанка
17.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
п.Большая Чесноковка
18.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
п.Мордовская Селидьба
19.07.2023 в первой половине дня на 10 минут
Сергиевский район
п.Большие Пичерки
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.