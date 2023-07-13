В Самаре откроется выставка начинающих художников

В четверг, 13 июля, в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится открытие художественной выставки "И было этим летом так отрадно". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Выставка объединит работы молодых и начинающих художников — читателей библиотеки, в том числе, участников инклюзивных творческих лабораторий. Тема выставки — летний пейзаж, выполненный в любых живописных и графических техниках (масло, акрил, акварель, рисунок, пластилиновая живопись и т. д.).

Открытие выставки проходит на свежем воздухе, в рамках ежегодного летнего просветительского проекта библиотеки "Молодежный проспект". Организатором и автором идеи выступает художник, арт-терапевт, куратор инклюзивных творческих лабораторий библиотеки для молодежи Татьяна Хамина.

На открытии состоится также интерактивная лекция "Русская пейзажная лирика", подготовленная сотрудниками библиотеки, и тематический открытый микрофон "Стихи о природе", в котором примут участие читатели и волонтеры культуры.

Выставка будет доступна для посещения в конференц-зале библиотеки до конца июля.