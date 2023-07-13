Сбер предупреждает о мошенниках, которые предлагают проверить "сотрудника" на поддельном сайте

Злоумышленники продолжают изобретать новые способы обмана граждан. Чтобы вызвать доверие у собеседника, мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Один из подобных сайтов — "Единый государственный реестр", который якобы принадлежит Банку России, выявлен Сбером. Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. Сайт содержит фотографии реально существующих публичных деятелей из банковской сферы, а также ссылки на официальные сайты известных банков и портал Госуслуг.

Схема обмана строится так: первый мошенник представляется сотрудником Следственного комитета РФ и сообщает, что деньги на счетах жертвы находятся в опасности. Чтобы их спасти, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России. "Следователь" переводит разговор на второго мошенника. "Специалист Банка России" предлагает жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации, для чего нужно зайти на сайт "Единого государственного реестра", где можно проверить "личный идентификатор сотрудника".

После ввода номера, названного мошенником, жертва видит должность, информацию о квалификации и другие выдуманные характеристики "работника Банка России". Чтобы усилить эффект, мошенник предлагает ввести "идентификатор для проверки клиента": после такого запроса клиент видит поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендацию следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался.

Далее мошенник убеждает клиента оформлять кредиты в разных банках для того, чтобы "отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники", и перевести взятые в кредит деньги на "безопасный счёт", на самом деле принадлежащий киберпреступникам.

"Когда вы получаете телефонные звонки о необходимости проведения каких-либо операций с вашими денежными средствами, будьте бдительны, — советует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — От чьего бы имени вам ни звонили с сообщением о том, что с вашей картой или счётом проводятся подозрительные или несанкционированные операции, — сотрудника банка, ЦБ РФ, Следственного комитета, МВД — не верьте этой информации. Сразу же положите трубку и перезвоните по телефону горячей линии — его можно найти на оборотной стороне карты или на официальном сайте организации. Помните, что сегодня можно сфабриковать любой ресурс в сети Интернет. Обращаю внимание: настоящие сотрудники банков никогда не попросят отправить деньги на "защищённый счёт" или оформить кредит для отмены мошеннического займа".