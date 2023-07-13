Арт-терапевт Ольга Сафронова: "Если бить в одну точку, обязательно достигнешь результата"

Самарский художник и арт-терапевт Ольга Сафронова рассказала о нюансах своей работы, о том, как раскрыть потенциал, вдохновляясь от людей и атмосферы, а также поделилась творческими планами благотворительного арт-проекта "Миссия творить".

— Как давно вы занимаетесь живописью?

— Профессионально уже восемь лет, а так рисую всю жизнь.

— Занимаетесь, потому что нравится? Душа лежит именно к творчеству?

— Да, потому что нравится. Даже больше скажу, это мое призвание, не представляю себя без искусства.

— Какие мастер-классы проводите?

— Их множество: текстурная живопись, правополушарное рисование, интерьерная картина с текстурой поталью, акриловая живопись, нейрографика, эпоксидная смола, жидкий акрил или, как его еще называют, арт-флюид, акварельная живопись, масло. В общем, все что угодно. Я постоянно развиваюсь, осваиваю новые техники и добавляю их в свой арсенал.

— В каком формате проходят ваши встречи?

— Либо каждый рисует свою картинку, а я помогаю, либо мы выбираем одну картину, и все рисуют ее, повторяя за мной. Еще есть мастер-класс по интуитивному творчеству. Это правополушарное рисование. У человека перед глазами нет никакого изображения. Он рисует и сам не знает, что получится в итоге.

— А как часто проводятся мастер-классы?

— Примерно 2-4 раза в неделю.

— Бывает ли такое, что люди приходят со стеснением и фразой "я не умею рисовать"? Как вы взаимодействуете с ними?

— В основном такие и приходят. Даже изначально, когда записываются, спрашивают, а стоит ли вообще приходить, если мы не умеем рисовать. Я всегда говорю, что стоит, потому что у нас облегченные техники. Понимаю, что у всех уровень подготовки разный и подбираю каждому человеку технику и рисунок, с которыми он точно справится. И, конечно, помогаю с работой над картиной в течение всего мастер-класса. Поэтому обычно люди приходят с сомнениями, а уходят удовлетворенные и вдохновленные своим произведением. Я делаю все, чтобы посетитель был доволен и ушел с какими-то новыми навыками.

Самое главное — преодолеть тревогу. Когда человек не уверен в своих способностях, у него есть страх белого листа. Но это все снимается. Опять же, есть терапевтическая техника правополушарного рисования, которая отлично помогает убрать из головы мысль "у меня ничего не получится". Человек изначально не видит картинку и не дает себе оценку. Не говорит, получится или не получится, просто делает, что я ему говорю. По итогу выходит красивая картина и у него меняется мнение о своих возможностях.

— Обсуждаете ли вы работу с человеком после мастер-класса, особенно во время проведения интуитивных техник?

— Да, конечно. В процессе интуитивных техник всплывает многое о характере человека, его состоянии на данный момент и, как следствие, у него возникает много вопросов. Иногда, методом анализа, я сразу вижу, в чем посетителю нужна помощь, что требуется проработать. Мы это обязательно обсуждаем.

Бывает, что корректировку мы проводим прямо на занятии. Например, приходит человек с перфекционизмом: как бы хорошо у него ни получалось, он всегда недоволен собой. Или слишком зажатый, рисующий одинаковые точечки и палочки, потому что боится что-то испортить. Тогда я говорю: "Расслабься и начинай уже портить. Бери и хулигань на листе. Никто тебя не поругает, не накажет и не поставит двойку". И это помогает. Вообще зачастую взрослые люди крайне зажаты, в отличие от детей, которые могут пачкать и не париться. На этом уровне мы и общаемся с клиентом, сразу же начинаем выходить из этих установленных рамок.

— Есть ли у вас образование, связанное с психологией?

— Я заканчивала курсы арт-терапевта "Детско-родительские отношения", курсы нейрографики.

— А у вас есть постоянные клиенты, которые стабильно ходят на каждый мастер-класс?

— Да, и более того они стали частью команды. Сейчас нас около десяти человек. Это люди, которые ходили постоянно, а потом захотели развивать вместе со мной проект "Миссия творить". Сейчас это мои помощницы. Они не только приходят рисовать, но и помогают с организацией.

— Расскажите подробнее о проекте "Миссия творить".

— Это социальный проект, он направлен на то, чтобы вдохновлять людей на творчество. Я долго не рисовала и, можно сказать, находилась в депрессивном состоянии. Выйдя из него, снова начала творить. И поняла, что хочу поделиться этим с миром, как-то послужить ему. Я знала, что есть много людей, которые, возможно, также перегорели в какой-то момент или хотели стать художниками, но что-то их остановило. Выбрали, например, заработок и более успешную, на первый взгляд, профессию.

В общем, задумка в том, чтобы вдохновлять людей, зажигать потухшие огоньки, давать возможность реализовать себя. А люди, ставшие частью команды, также проводят свои мастер-классы. Я выделяю дни, когда они пробуют себя уже в качестве преподавателей.

Изначально я хотела создать площадку, где просто будут собираться творческие люди с разным уровнем подготовки, и каждый будет приходить со своими материалами и рисовать, соответственно, что-то свое. Идея была в том, чтобы общаться и получать вдохновение друг от друга. Это как с фитнесом. Один позанимаешься пару раз и бросишь, а когда вы вместе, дисциплинируете и мотивируете друг друга. С творчеством также. Дома сядешь разово, потом бросишь краски, кисти и на год забудешь. А в месте, где царит творческая атмосфера, и тебе хочется создавать что-то прекрасное.

И я потихоньку начала развивать этот замысел. Осваивала техники и тренировалась на своих знакомых, собирая группы по 5-6 человек. Позже начала давать объявления и собирать группы от 10 человек.

Сейчас уже на год вперед распланированы встречи, помимо этого мы посещаем различные ярмарки, фестивали, выставки. Девочки из команды тоже выставляются, даже иногда продают работы. В дальнейшем, конечно, хочется еще большего развития, чтобы такие места были по всему городу. Это уникальная площадка с бесплатными мастер-классами. Я подсчитываю, во сколько обойдется данный мастер-класс, и мы складываемся только на материалы и аренду помещения, если это необходимо. Я знаю, что не у всех есть возможность покупать занятия по 1500-2000. Поэтому я даю им возможность попробовать разные техники за 300-400 рублей, максимум 500.

В будущем хотелось бы оформить проект как некоммерческую организацию, получать гранты и открыть уже несколько точек, чтобы одновременно можно было проводить мастер-классы в разных частях города или даже страны. Один я, другой — одна из девочек, которая захочет серьезно этим заниматься. Если есть желание, я всему обучу и расскажу тонкости организации, чтобы другие могли продолжать эту идею.

Я осознаю, насколько важны многим наши занятия. Получая отзывы, всегда слышу, что люди приходят именно за атмосферой, отвлечься от бытовых задач, проблем, страхов и расслабиться. Клиент думает лишь о рисунке, об этом прекрасном мире, оживающем под его рукой.

— Большую часть времени вы занимаетесь благотворительностью, а что является вашим основным видом заработка, также творчество?

— Да, творчество. У меня есть коммерческий проект Арт-студия "Bab_Ushka" (переводится как "Матрешка"), где я также провожу мастер-классы, но они уже в разы дороже. Там я и зарабатываю. Также занимаюсь росписью стен, работаю художником в двух благотворительных фондах, занимаюсь с детьми с ограниченными возможностями ("Источник веры") и с зависимыми от алкоголя и наркотиков людьми ("РЕМАР"), которые проходят реабилитацию. Я приезжаю ежемесячно и провожу арт-терапевтические занятия.

— Скажите, есть ли у вас образец для подражания или человек, чьим творчеством вы вдохновляетесь?

— Любой художник, который стал знаменитым, для меня образец. Я люблю слушать их биографии. Меня впечатляет, когда человек кладет на алтарь творчества всю свою жизнь. Взять, например, Ван Гога. Он практически ничего не продал при жизни, не стал знаменитым, жил впроголодь, но все равно рисовал. Посвятил искусству всего себя. Меня восхищает и вдохновляет именно посвящение своему призванию. Я знаю, что если бить в одну точку, то обязательно достигнешь результата. Любой художник, который чего-то добился, для меня пример. Еще, конечно, хочу сказать про своего преподавателя Валерия Владимировича Булгакова, замечательного художника и человека. Я очень благодарна ему за то, что он обучил меня не просто живописи, а именно любви к ней.

Но главный мой вдохновитель — Бог. На мастер-классах я говорю, что мы все созданы по образу и подобию творца. И получается в каждом из нас заложена своеобразная творческая кнопка, эти способности есть у нас с рождения. Я в это верю и несу это в мир, чтобы люди начинали верить в себя и свои возможности, начинали творить.