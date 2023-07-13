В Октябрьске пьяный водитель спровоцировал ДТП

В среду, 12 июля, в Октябрьске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
34-летний мужчина в состоянии опьянения, находясь за рулем Lada Priora, двигался по ул. 3-го Октября в направлении ул. Ленина. В пути следования напротив дома № 2 не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и столкнулся с Lada Kalina (ВАЗ 11193) под управлением 22-летнего парня, двигавшегося по "встречке".
С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель "Калины", ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!