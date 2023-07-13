В Октябрьске пьяный водитель спровоцировал ДТП

В среду, 12 июля, в Октябрьске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

34-летний мужчина в состоянии опьянения, находясь за рулем Lada Priora, двигался по ул. 3-го Октября в направлении ул. Ленина. В пути следования напротив дома № 2 не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и столкнулся с Lada Kalina (ВАЗ 11193) под управлением 22-летнего парня, двигавшегося по "встречке".

С места происшествия в медицинское учреждение доставлен водитель "Калины", ему назначено амбулаторное лечение.