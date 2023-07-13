Специалисты "Росгосстраха" проанализировали причины страховых случаев, которые с января по июнь этого года произошли с квартирами клиентов компании. Традиционно бич современных квартир в многоэтажках — это заливы, на которые пришлось порядка 92% поданных в "Росгосстрах" заявлений, и эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась.
Причиной страхового случая по риску "воздействие жидкости/залив" могут стать аварии систем водоснабжения, отопления или канализации. Еще одна причина — протечка из-за поломки стиральных или посудомоечных машин, водонагревателей. Как бы то ни было, под угрозой быть испорченными может оказаться и ремонт, и мебель, и бытовая техника. Особенно обидно, когда заливы происходят в новостройках: нередко помимо выплаты ипотечного кредита, новоселу надо будет тратиться еще на восстановление имущества — своего и, возможно, соседа, которого он тоже затопил.
"Жилье в новостройке чаще всего приобретается с помощью ипотечного кредита. И в соответствии с законодательством оно должно быть застраховано, так как до выплаты полной стоимости квартира находится в залоге у банка, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Но нередко по такому договору застрахованы будут только конструктивные элементы квартиры. Поэтому при оформлении документов заемщику стоит обратить внимание на этот момент и самостоятельно застраховать отделку. Да, это необязательное страхование — договор по расширенным имущественным рискам заключается только по желанию самих новоселов. Но в случае залива такая страховка может выручить от достаточно больших расходов".
Порядка 3% страховых случаев в многоэтажных домах приходится на пожары; еще 3% — на кражи и ущерб из-за стихийных бедствий.
Средняя выплата по страховым случаям в квартирах за первое полугодие составила порядка 36,5 тысяч рублей. Самая маленькая сумма — около 650 рублей — была выплачена клиенту компании из города Шарья Костромской области за два разбитых стекла — злоумышленник бросил в окно камень. Самая крупная страховая выплата составила 2 млн рублей: после пожара, который произошел в городе Лабытнанга: из-за неосторожного обращения с электронагревательным прибором квартира клиента "Росгосстраха" и имущество в ней выгорели полностью.
Юлия Серова рассказала, что на страховые случаи с квартирами в первом полугодии пришлось 42% поданных заявлений — на 9 процентных пунктов больше, чем за первое полугодие 2022 года. Больше всего заявлений на страховые выплаты поступило от владельцев квартир из Москвы и Подмосковья. На втором месте — Вологодская область; далее идут жители многоквартирных домов из Республики Татарстан и собственники жилья из Ивановской области.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.