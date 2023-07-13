Специалисты "Росгосстраха" проанализировали причины страховых случаев, которые с января по июнь этого года произошли с квартирами клиентов компании. Традиционно бич современных квартир в многоэтажках — это заливы, на которые пришлось порядка 92% поданных в "Росгосстрах" заявлений, и эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась.

Причиной страхового случая по риску "воздействие жидкости/залив" могут стать аварии систем водоснабжения, отопления или канализации. Еще одна причина — протечка из-за поломки стиральных или посудомоечных машин, водонагревателей. Как бы то ни было, под угрозой быть испорченными может оказаться и ремонт, и мебель, и бытовая техника. Особенно обидно, когда заливы происходят в новостройках: нередко помимо выплаты ипотечного кредита, новоселу надо будет тратиться еще на восстановление имущества — своего и, возможно, соседа, которого он тоже затопил.

"Жилье в новостройке чаще всего приобретается с помощью ипотечного кредита. И в соответствии с законодательством оно должно быть застраховано, так как до выплаты полной стоимости квартира находится в залоге у банка, — рассказывает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Но нередко по такому договору застрахованы будут только конструктивные элементы квартиры. Поэтому при оформлении документов заемщику стоит обратить внимание на этот момент и самостоятельно застраховать отделку. Да, это необязательное страхование — договор по расширенным имущественным рискам заключается только по желанию самих новоселов. Но в случае залива такая страховка может выручить от достаточно больших расходов".

Порядка 3% страховых случаев в многоэтажных домах приходится на пожары; еще 3% — на кражи и ущерб из-за стихийных бедствий.

Средняя выплата по страховым случаям в квартирах за первое полугодие составила порядка 36,5 тысяч рублей. Самая маленькая сумма — около 650 рублей — была выплачена клиенту компании из города Шарья Костромской области за два разбитых стекла — злоумышленник бросил в окно камень. Самая крупная страховая выплата составила 2 млн рублей: после пожара, который произошел в городе Лабытнанга: из-за неосторожного обращения с электронагревательным прибором квартира клиента "Росгосстраха" и имущество в ней выгорели полностью.

Юлия Серова рассказала, что на страховые случаи с квартирами в первом полугодии пришлось 42% поданных заявлений — на 9 процентных пунктов больше, чем за первое полугодие 2022 года. Больше всего заявлений на страховые выплаты поступило от владельцев квартир из Москвы и Подмосковья. На втором месте — Вологодская область; далее идут жители многоквартирных домов из Республики Татарстан и собственники жилья из Ивановской области.