ООО "Полиграфия" публикует расценки на печать предвыборной агитации

ООО "Полиграфия" сообщает, что стоимость изготовления предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора Самарской области, депутатов Думы городского округа Тольятти восьмого созыва, а также других выборов на территории Самарской области, назначенных на 8, 9, 10 сентября 2023 года составляет:
|
Наименование
|
Тираж
|
Цена за шт., руб.
|
Листовка/Плакат/Афиша: А2 - А7
|
1-800 000
|
0,08 - 600
|
Флаер
|
1-800 000
|
0,22 - 150
|
Буклет/Лифлет/Информационный бюллетень: А2 - А7
|
1-800 000
|
0,22 - 650
|
Информационный бюллетень: А2 - А7
|
1-800 000
|
0,22 - 600
|
Брошюра/Буклет: А3 - А6, от 8 до 76 стр., скрепка/склейка
|
1-800 000
|
1 - 2 500
|
Газета/Информ. бюллетень/Буклет: А3 - А4, от 4 до 16 стр.
|
1-800 000
|
1,20 - 1 000
|
Открытка/Приглашение: А3 - А7, 98*210, 100*210
|
1-800 000
|
0,48 - 300
|
Анкета/Бланк/Подписной лист: А2 - А7
|
1-800 000
|
0,08 -600
|
Наклейка/Стикер
|
1-800 000
|
0,35 - 600
|
Календарь-шалаш
|
1-800 000
|
7 - 500
|
Календарь карманный
|
1-800 000
|
0,5 - 120
|
Календарь квартальный
|
1-800 000
|
80 - 1500
|
Хенгер/Вырубная продукция
|
1-800 000
|
0,8 - 300
|
Блокнот/Тетрадь/Дневник
|
1-800 000
|
25 - 400
|
Планинг
|
1-800 000
|
70 - 650
|
Баннер/Афиша/Плакат/ на баннерной ткани/Бумаге/пленке
|
1 - 500
|
27 - 12 000
|
Прессвол/Роллап
|
1 - 500
|
4 500 - 20 000
|
Агитационная конструкция/куб/
|
1 - 500
|
6 000 - 30 000
|
Ручка
|
1-200 000
|
10 - 250
|
Карандаш
|
1-200 000
|
8 - 250
|
USB - накопитель
|
1-200 000
|
350 - 3 200
|
Брелок
|
1-200 000
|
45 - 1 000
|
Магнит
|
1-200 000
|
3 - 500
|
Бейсболка
|
1-200 000
|
100 - 1 500
|
Кружка
|
1-10 000
|
100 - 1 500
|
Футболка/Майка/Накидка/Ветровка
|
1-200 000
|
180 - 3 200
|
Флажки/Флаг
|
1 - 200 000
|
7 - 3 200
|
Пакет
|
1-200 000
|
7 - 1 000
Цена указана за экземпляр, НДС не облагается.
Окончательная стоимость каждого вида продукции рассчитывается отдельно в зависимости от вида используемой бумаги/пленки, плотности, цветности, количества страниц и тиража, а также от дополнительных услуг: резки, вырубки, использования ИК-сушки. Фальцовка 0,2-1,4 руб., биговка 0,4-2,5 руб., сборка на скрепку 0,5-3 руб., на клей 5-18 руб., вкладка/расфальцовка 0,22-0,32 руб.
ООО "Полиграфия", г. Самара, Мичурина, д. 80, оф. 3, ИНН 6317049038, КПП 631601001
8-846-279-02-82, 8-846-279-02-73, +7-987-450-58-29
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.