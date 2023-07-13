16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров подал в избирком документы для участия в выборах губернатора В Самаре "Единая Россия" выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора На выборы губернатора реготделение ЛДПР выдвинет Александра Степанова Самарский избирком сообщает о возможностях применения дистанционного электронного голосования Елена Лапушкина представила свои предложения по развитию Самары

Выборы Власть и политика

ООО "Полиграфия" публикует расценки на печать предвыборной агитации

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Полиграфия" сообщает, что стоимость изготовления предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора Самарской области, депутатов Думы городского округа Тольятти восьмого созыва, а также других выборов на территории Самарской области, назначенных на 8, 9, 10 сентября 2023 года составляет:

Наименование

Тираж

Цена за шт., руб.

Листовка/Плакат/Афиша: А2 - А7

1-800 000

0,08 - 600

Флаер

1-800 000

0,22 - 150

Буклет/Лифлет/Информационный бюллетень: А2 - А7

1-800 000

0,22 - 650

Информационный бюллетень: А2 - А7

1-800 000

0,22 - 600

Брошюра/Буклет: А3 - А6, от 8 до 76 стр., скрепка/склейка

1-800 000

1 - 2 500

Газета/Информ. бюллетень/Буклет: А3 - А4, от 4 до 16 стр.

1-800 000

1,20 - 1 000

Открытка/Приглашение: А3 - А7, 98*210, 100*210

1-800 000

0,48 - 300

Анкета/Бланк/Подписной лист: А2 - А7

1-800 000

0,08 -600

Наклейка/Стикер

1-800 000

0,35 - 600

Календарь-шалаш

1-800 000

7 - 500

Календарь карманный

1-800 000

0,5 - 120

Календарь квартальный

1-800 000

80 - 1500

Хенгер/Вырубная продукция

1-800 000

0,8 - 300

Блокнот/Тетрадь/Дневник

1-800 000

25 - 400

Планинг

1-800 000

70 - 650

Баннер/Афиша/Плакат/ на баннерной ткани/Бумаге/пленке

1 - 500

27 - 12 000

Прессвол/Роллап

1 - 500

4 500 - 20 000

Агитационная конструкция/куб/

1 - 500

6 000 - 30 000

Ручка

1-200 000

10 - 250

Карандаш

1-200 000

8 - 250

USB - накопитель

1-200 000

350 - 3 200

Брелок

1-200 000

45 - 1 000

Магнит

1-200 000

3 - 500

Бейсболка

1-200 000

100 - 1 500

Кружка

1-10 000

100 - 1 500

Футболка/Майка/Накидка/Ветровка

1-200 000

180 - 3 200

Флажки/Флаг

1 - 200 000

7 - 3 200

Пакет

1-200 000

7 - 1 000

Цена указана за экземпляр, НДС не облагается.

Окончательная стоимость каждого вида продукции рассчитывается отдельно в зависимости от вида используемой бумаги/пленки, плотности, цветности, количества страниц и тиража, а также от дополнительных услуг: резки, вырубки, использования ИК-сушки. Фальцовка 0,2-1,4 руб., биговка 0,4-2,5 руб., сборка на скрепку 0,5-3 руб., на клей 5-18 руб., вкладка/расфальцовка 0,22-0,32 руб.

ООО "Полиграфия", г. Самара, Мичурина, д. 80, оф. 3, ИНН 6317049038, КПП 631601001

8-846-279-02-82, 8-846-279-02-73, +7-987-450-58-29

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6