ООО "Полиграфия" публикует расценки на печать предвыборной агитации

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ООО "Полиграфия" сообщает, что стоимость изготовления предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов Губернатора Самарской области, депутатов Думы городского округа Тольятти восьмого созыва, а также других выборов на территории Самарской области, назначенных на 8, 9, 10 сентября 2023 года составляет: