При столкновении минивена и грузовика под Самарой один человек погиб и четыре пострадали

В четверг, 13 июля, в 15:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении минивена Mercedes и грузового автомобиля DAF на 1013-ом километре трассы М-5 в Красноярском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в результате ДТП погиб мужчина, личные данные которого устанавливаются и пострадали четыре человека - все мужчины. Пострадавшие госпитализированы в Красноярскую ЦРБ.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!