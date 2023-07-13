При столкновении минивена и грузовика под Самарой один человек погиб и четыре пострадали

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В четверг, 13 июля, в 15:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении минивена Mercedes и грузового автомобиля DAF на 1013-ом километре трассы М-5 в Красноярском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.