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ВТБ: объём выдач ипотеки на загородную недвижимость достиг 30 млрд рублей

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого полугодия около 4,6 тысячи клиентов оформили в ВТБ жилищные кредиты на загородную недвижимость, что на 45% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем сделок удвоился и достиг 30 млрд рублей.

Средний "чек" по итогам шести месяцев года в сегменте загородной недвижимости составил около 6,5 млн рублей — примерно на треть выше, чем годом ранее.

Регионами-лидерами по объему выданных ВТБ средств стали Москва и область (7,6 млрд рублей с начала года), Республика Татарстан (2,3 млрд) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (1,7 млрд). Замыкают топ-5 Краснодарский край (1,5 млрд) и Новосибирская область (1 млрд).

Примерно каждый пятый кредит банк оформил по льготным программам. Среди них наибольшим спросом у заемщиков пользовалась "семейная ипотека", по которой банк провел каждую вторую сделку с господдержкой.

"Сегодня загородная недвижимость — один из наиболее быстро растущих сегментов. По нашей оценке, в первом полугодии объем рынка ипотеки на частное домостроение составил около 154 млрд рублей. Это более чем в 4 раза превышает итог аналогичного периода прошлого года, когда сегмент развивался при высоких ставках. В то же время результат в 14 раз "обогнал" показатель за первое полугодие рекордного 2021 года. По нашей статистике, наибольшим интересом загородная недвижимость пользуется у семейных клиентов, так как предоставляет больше пространства и возможностей для досуга с детьми. Мы ожидаем, что по мере расширения господдержки, увеличения активности банков и застройщиков палитра финансовых инструментов на рынке будет расширяться, что будет увеличивать доступность ИЖС для населения", — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах Евгений Дячкин.

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