"Поезд Победы" впервые посетит Самарскую область

Передвижная выставка-музей "Поезд Победы" после посещения Саратовской области прибудет в Самарскую, совершив остановку в трех городах региона.

Первой станет город трудовой доблести Сызрань, туда уникальный состав прибудет 16 июля и отправится дальше в этот же день. А 17 и 18 июля посетить экспозицию смогут жители Тольятти. Затем иммерсивный состав направится в столицу региона и город трудовой доблести Самару, где простоит целых 4 дня — с 19 по 22 июля. Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.

Масштабный историко-просветительский проект "Поезд Победы" — первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях 1941–1945 гг., размещенная в движущемся поезде. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. Максимальный эффект присутствия обеспечивают более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

В проекте используются технологии дополненной реальности, объемный звук и театральное освещение, а также скульптурные фигуры, которые создавались по сохранившимся фотографиям из военных альбомов.

Специально для проекта "Поезд Победы" было создано 155 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, более 4000 единиц реквизита. Для большей детализации авторы экспозиции использовали съемки исторических реконструкций с участием 400 актеров и трехмерную компьютерную графику, моделирующую военную технику.

Каждый из десяти выставочных вагонов "Поезда Победы" имеет собственный сюжет и тему. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным аудио-рассказом, озвученным заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой.

"Великая Отечественная война оставила глубокий, трагический след в жизни нашей страны, не обошла стороной ни одну семью. Поэтому очень важно помнить подвиги героев, передавать эти знания подрастающему поколению. Патриотические проекты, в частности, "Поезд Победы", этому способствуют. Рад тому, что в этом году мы принимаем его в нашей области, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Любовь к Родине — это та основа, на которой испокон веков держится Россия. И будущее страны зависит от того, с какими ценностями будут вступать в жизнь наши дети. Передать им наше отношение к жизни, к людям, к родному краю возможно только на основе патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре".

"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников; скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых. Экспозиция призвана напомнить о преступлениях, совершаемых нацистами, и продемонстрировать, какое зло способен принести человечеству нацизм, а теперь и неонацизм.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим — "Волонтерам Победы". Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции "Поезда Победы" и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскуссию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Работа экспозиции с 16 по 22 июля 2023 года:

Сызрань:

16.07.2023 — с 11.30 до 19.00, последняя группа в 18:20

Тольятти:

17.07.2023 — с 11.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

18.07.2023 — с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

Самара:

19.07.2023 — с 11.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

20.07.2023 — с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

21.07.2023 — с 11.00 до 19.00, последняя группа в 18:20

22.07.2023 — с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20