В центре Самары из-за пожара эвакуировали восемь человек

В четверг, 13 июля, примерно в 15:34, начался пожар в доме № 225 на ул. Садовой в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 10 кв. м. Никто не пострадал, но из здания эвакуировали восемь человек.

На борьбу с огнем направили 29 человек, пожар ликвидировали в 16:21. Причину возгорания устанавливают.