Самарцы протестуют против изменения норм парковочных мест

В Самаре с 13 по 20 июля проходят общественные обсуждения, связанные с изменением норм парковочных мест в новостройках. Голосование еще не завершено, однако жители уже возмущаются потенциальным нововведениям.

К настоящему времени (на 12:00 14 июля) зарегистрировано 99 отрицательных и 21 положительное мнение. В комментариях голосующие "за" просят поддержать проект, доводов не приводят.

Наиболее популярный довод среди тех, кто выступает против изменения нормативов, - ухудшение городской среды и нарушение прав человека.

"Против сокращения категорически, - пишет участник общественных обсуждений А. Никитин. - Должно быть предусмотрено достаточное количество парковочных (машино) мест. Иначе в том числе (и от безысходности тоже) будут заняты газоны, тротуары, соседние дворы, детские площадки, т.п., до подъезда/отъезда с вещами будет не добраться, техника коммунальных и экстренных служб будет страдать. Среда тоже будет в целом некомфортной. В будущем всегда можно будет передумать относительно "лишних" стоянок (но вряд ли придет кому-то такая мысль), а вот обратное (расширение мест для авто и проездов при понимании явной ошибки градостроительства по сокращению) уже будет невозможно. Семей и людей с машинами довольно много уже, весьма большая/огромная группа населения, общества. Давно необходимо считаться с их интересами и мнением".

"Выражаю отрицательное мнение по данному вопросу. Считаю, что принятие предлагаемого изменения (1 парковочное место на 100 кв.м. общей площади квартир) будет способствовать несоблюдению прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и приведет к ухудшению городской среды", - считает другой участник обсуждений М. Кретинин.

"Такое решение безусловно усугубит проблемы с парковками в городе, проездом транспорта экстренных служб во дворах новостроек, а также развяжет руки застройщикам, которым уже сейчас позволяют возводить дома, не оглядываясь на то, есть или нет в районе застройки необходимая социальная инфраструктура", - возмущаются жители в соцсетях.

Напомним, власти города предлагают внести изменения в Правила застройки и землепользования в части изложения раздела "Количество парковочных мест, шт. на одну квартиру". Нынешний норматив — одно машиноместо на квартиру. Изменить предлагается на одно машиноместо на 100 кв. метров площади.

Обсуждения проходят с 6 по 27 июля, экспозиция открыта с 13 по 20 число в здании департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).

"Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта с 13 июля 2023 г. по 20 июля 2023 г. включительно", — отмечается в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.