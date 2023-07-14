ВСК: с начала года число обращений к психологам выросло в 1,5 раза, больше всего россиян беспокоят отношения в паре

В 2023 году россияне стали чаще обращаться к психологам — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. Так, по данным компании среднее количество проведенных консультаций в месяц в этом году выросло на 54%. С начала года россиян больше всего беспокоили проблемы в отношениях со своими вторыми половинками — этой теме было посвящено 22% приемов психологов и психотерапевтов.
В топ-10 самых распространенных тем обсуждений с психологами вошли:
- отношения в паре (22%)
- вопросы эмоционального спектра (20% обращений)
- тревожное состояние (8%)
- личностные, возрастные и семейные кризисы (7%)
- проблемы с самооценкой (6,3%)
- детско-родительские отношения (5%)
- депрессивное состояние (4,7%)
- карьера и самоопределение (4%). Причем суммарно доля запросов, связанных с работой, составляет 7,5% (включая отношения с коллегами, руководством, тайм-менеджмент и делегирование)
- сложности в выборе и принятии решений (4%)
- стресс (3,6%)
Также россияне часто сталкивались с прокрастинацией, различными страхами, паническими атаками, эмоциональным выгоранием, психосоматическими проявлениями и пр.
Мужчины стали заботиться о своем ментальном здоровье практически также часто, как и женщины — если в общей структуре обращений к врачам по ДМС доля мужчин не превышает 40%, то среди пациентов психологов этот показатель равен 47%. Среди мужчин средний возраст пациента составляет 42 года, женщины начинают обращаться к психологам в более раннем возрасте — 37 лет.
Помимо столичного региона наибольшая доля обращений к психологам в 2023 году была зафиксирована (в порядке убывания) в Якутии, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Тульской области, Коми, Краснодарском крае.
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А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
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