ВСК: с начала года число обращений к психологам выросло в 1,5 раза, больше всего россиян беспокоят отношения в паре

В 2023 году россияне стали чаще обращаться к психологам — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. Так, по данным компании среднее количество проведенных консультаций в месяц в этом году выросло на 54%. С начала года россиян больше всего беспокоили проблемы в отношениях со своими вторыми половинками — этой теме было посвящено 22% приемов психологов и психотерапевтов.

В топ-10 самых распространенных тем обсуждений с психологами вошли:

отношения в паре (22%) вопросы эмоционального спектра (20% обращений) тревожное состояние (8%) личностные, возрастные и семейные кризисы (7%) проблемы с самооценкой (6,3%) детско-родительские отношения (5%) депрессивное состояние (4,7%) карьера и самоопределение (4%). Причем суммарно доля запросов, связанных с работой, составляет 7,5% (включая отношения с коллегами, руководством, тайм-менеджмент и делегирование) сложности в выборе и принятии решений (4%) стресс (3,6%)

Также россияне часто сталкивались с прокрастинацией, различными страхами, паническими атаками, эмоциональным выгоранием, психосоматическими проявлениями и пр.

Мужчины стали заботиться о своем ментальном здоровье практически также часто, как и женщины — если в общей структуре обращений к врачам по ДМС доля мужчин не превышает 40%, то среди пациентов психологов этот показатель равен 47%. Среди мужчин средний возраст пациента составляет 42 года, женщины начинают обращаться к психологам в более раннем возрасте — 37 лет.

Помимо столичного региона наибольшая доля обращений к психологам в 2023 году была зафиксирована (в порядке убывания) в Якутии, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Тульской области, Коми, Краснодарском крае.