16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы протестуют против изменения норм парковочных мест "Поезд Победы" впервые посетит Самарскую область "Грушинский экспресс" будет курсировать из Самары в Тольятти каждые выходные Роспотребнадзор рекомендует закрыть 7 пляжей в Самарской области В выходные в Самарской области будет дождливо

Общество

ВСК: с начала года число обращений к психологам выросло в 1,5 раза, больше всего россиян беспокоят отношения в паре

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2023 году россияне стали чаще обращаться к психологам — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. Так, по данным компании среднее количество проведенных консультаций в месяц в этом году выросло на 54%. С начала года россиян больше всего беспокоили проблемы в отношениях со своими вторыми половинками — этой теме было посвящено 22% приемов психологов и психотерапевтов.

В топ-10 самых распространенных тем обсуждений с психологами вошли:

  1. отношения в паре (22%)
  2. вопросы эмоционального спектра (20% обращений)
  3. тревожное состояние (8%)
  4. личностные, возрастные и семейные кризисы (7%)
  5. проблемы с самооценкой (6,3%)
  6. детско-родительские отношения (5%)
  7. депрессивное состояние (4,7%)
  8. карьера и самоопределение (4%). Причем суммарно доля запросов, связанных с работой, составляет 7,5% (включая отношения с коллегами, руководством, тайм-менеджмент и делегирование)
  9. сложности в выборе и принятии решений (4%)
  10. стресс (3,6%)

Также россияне часто сталкивались с прокрастинацией, различными страхами, паническими атаками, эмоциональным выгоранием, психосоматическими проявлениями и пр.

Мужчины стали заботиться о своем ментальном здоровье практически также часто, как и женщины — если в общей структуре обращений к врачам по ДМС доля мужчин не превышает 40%, то среди пациентов психологов этот показатель равен 47%. Среди мужчин средний возраст пациента составляет 42 года, женщины начинают обращаться к психологам в более раннем возрасте — 37 лет.

Помимо столичного региона наибольшая доля обращений к психологам в 2023 году была зафиксирована (в порядке убывания) в Якутии, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Тульской области, Коми, Краснодарском крае.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Кондратович 10 июля 2023 12:12 "Земли прокурора" и дом "пенсионера МВД": Александр Хинштейн разбирается с захватом берега в Рождествено

Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера

Наталья Черникова 29 июня 2023 03:49 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.

Stuara Samara 29 июня 2023 03:30 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6