Сбер на Форуме будущих технологий провёл сессию о возможностях квантовых технологий для бизнеса

13 июля на Форуме будущих технологий при поддержке Сбера прошла сессия "Квантовое превосходство: в поисках практического применения". Участники дискуссии обсудили, по какому пути будут развиваться квантовые технологии, насколько важно крупным компаниям и корпорациям иметь долгосрочный взгляд на развитие квантовых вычислений и барьеры, которые предстоит преодолеть для развития этого направления. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Модератором выступил вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

В ходе обсуждения руководитель Центра цифровых технологий "Газпром нефть" Михаил Корольков отметил, что первый шаг для бизнеса — это найти задачи, которые можно решить с помощью квантовых вычислений. Примерно из 50 задач останется одна. Второй шаг — понять, как их решать, то есть преодолеть пропасть между постановкой задачи и алгоритмом, который можно будет реализовать на квантовом компьютере. Третий — собственно создание квантового компьютера, и четвёртый — это кадры, так как сегодня крайне сложно найти специалистов, которые понимают в том, как решать задачи с помощью квантовых вычислений.

На фундаментальных проблемах развития квантовых технологий остановился руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ, руководитель научной группы атомных и оптических квантовых вычислений Российского квантового центра (РКЦ) Станислав Страупе. По его словам, сейчас несколько точек зрения, в какой именно физической реализации будет создан полномасштабный квантовый компьютер. На это также должен обращать внимание бизнес, чтобы не формулировать абстрактные задачи в отрыве от реальных ресурсов. Также, по словам Страупе, сегодня остро стоит проблема кадров: людей, которые занимаются действительно разработкой квантовых вычислительных систем, в стране всего несколько сотен, включая аспирантов и студентов.

Итоги сессии подвел Альберт Ефимов. По его словам, сегодня многие крупные компании начинают работать над созданием полного стека технологий для квантовых вычислений. Однако в условиях ограниченных ресурсов важна кооперация заказчиков квантовых технологий, которые объединятся для обмена разработками, данными, алгоритмами, задачами, что в целом сможет ускорить развитие новой отрасли в стране.

"Для поступательного развития квантовых вычислений в России нужно, чтобы в российском квантовом сообществе стало больше исследователей, бизнес бы больше вовлекался в процесс разработки технологии, — рассказал вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов. — Нужна кооперация производственных компаний; нужно продемонстрировать бизнесу возможности квантовых вычислений, а бизнесу — быть более открытым к внедрению нового, и тогда во многом будет проще развивать это направление. Сбер сегодня активно сотрудничает в сфере квантовых технологий с исследовательскими центрами и вузами, изучает приоритетные направления, в которых квантовые технологии потенциально могут дать вычислительные преимущества для решения своих бизнес-задач".