Ночью 22 человека тушили дом в п. Приморский под Тольятти

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В субботу, 15 июля, в 3:59 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Набережная, 48 в поселке Приморский Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.