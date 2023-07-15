В Кировском районе Самары мужчина в автомобиле врезался в столб

В пятницу, 14 июля, в Кировском районе Самары в 05:30 произошло ДТП, в котором автомобиль налетел на столб с электричеством, сообщили в пресс-службе ГУВД России по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 33-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Kia Sorento, двигался по Московскому шоссе со стороны Ракитовского шоссе в направлении ул. Банная.

В пути следования напротив д. 27 он не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бордюрный камень и световую опору.