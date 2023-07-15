В Кировском районе Самары мужчина в автомобиле врезался в столб

В пятницу, 14 июля, в Кировском районе Самары в 05:30 произошло ДТП, в котором автомобиль налетел на столб с электричеством, сообщили в пресс-службе ГУВД России по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 33-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Kia Sorento, двигался по Московскому шоссе со стороны Ракитовского шоссе в направлении ул. Банная.
В пути следования напротив д. 27 он не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бордюрный камень и световую опору.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!