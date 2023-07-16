В Самарской области задержали двух студентов, напавших с ножом на водителя такси

Самарские полицейские по горячим следам раскрыли преступление в Красноглинском районе, произошедшее 5 июля. По информации правоохранительных органов, стражи правопорядка установили личности злоумышленников и задержали их менее чем за 20 минут.

Днем 5 июля сотрудники отдела полиции по Красноглинскому району УМВД России по г. Самаре заметили возле здания полиции мужчину со следами крови на одежде. Пострадавший сообщил, что работает таксистом, и несколько минут назад во время конфликтной ситуации с двумя пассажирами один из них ударил его ножом.

Оперуполномоченные оказали жителю Самары доврачебную помощь и передали медикам. В кратчайшие сроки стражи правопорядка установили личности злоумышленников. Менее 20 минут потребовалось полицейским, чтобы разыскать, задержать и доставить в отдел полиции двух подозреваемых - 20-летних жителей Самары.

Как пояснил следователю один из задержанных, они под надуманным предлогом выехали на такси за город, где планировали с помощью угроз заставить таксиста оформить кредит, обналичить его и передать им деньги. При этом молодые люди для устрашения использовали кабель питания от компьютера и раскладной нож.

Потерпевший смог освободиться от наброшенной удавки и выбраться из автомобиля на улицу. Мужчина оказал сопротивление нападавшим, однако в ходе потасовки получил ножевое ранение.

Тогда он отдал налетчикам имеющуюся у него наличность - 250 рублей, а также, пытаясь выиграть время, согласился выполнить требование об оформлении онлайн-кредита. Под предлогом поиска местности для подключения к сети Интернет сел в машину и, несмотря на ранение, смог уехать и сообщить о случившемся в полицию.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении ранее не судимых студентов высшего учебного заведения областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу.