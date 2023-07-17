В Чапаевске женщина незаконно получила маткапитал

Следственным отделом по городу Чапаевск СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2020 г. обвиняемая предоставила в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении ребенка, в результате чего незаконно получила сертификат на материнский (семейный) капитал на общую сумму более 466 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.