В Чапаевске женщина незаконно получила маткапитал

Следственным отделом по городу Чапаевск СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2020 г. обвиняемая предоставила в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении ребенка, в результате чего незаконно получила сертификат на материнский (семейный) капитал на общую сумму более 466 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?